Entrevista a Pedri: “Intentaba hacer cosas de Andrés, pero Iniesta es único”

La comparación es recurrente, pero al talento desbordante de Andrés Iniesta, el héroe de Johannesburgo, el futbolista que dio a España su única estrella de campeona del mundo, sólo se ha acercado desde entonces Pedri González. De niño veía vídeos de uno de sus ídolos. Intentaba imitar regates y gestos con balón, pero “Iniesta es único”, confiesa el heredero como referente en el Barcelona y la selección. Aunque su humildad le impida reconocerlo.

A puertas de su primer Mundial, del estreno de la selección española en Qatar 2022, Pedri desea la renovación de Luis Enrique Martínez como seleccionador en una larga charla con Efe, y resalta su sello inconfundible. Una entrevista convertida en conversación amena, pausada, al ritmo que marca Pedri. Como dentro del campo. Sintiendo cómo hace realidad el sueño de jugar un Mundial con apenas 19 años, con una selección de la que le reivindica al grupo como fortaleza. Un reparto de liderazgo que siente puede impulsar a España a protagonizar una gesta en Doha.

–Soccer City, Cesc encuentra a Iniesta, la engancha con todo de empeine y Pedri...

–Estaba con mi familia en un hotel. Justo fuimos todos a verlo juntos, y desde que entró el balón saltamos de alegría. Lo celebramos como si lo hubiésemos marcado el gol uno de nosotros.

Referencia "Vi el gol de Iniesta en un hotel con mi familia, lo celebramos como si lo hubiéramos marcado nosotros”

–Siendo un niño, ¿soñaba en algo tan grande como ser protagonista de un Mundial?

–Sí. Siempre lo he soñado, aunque no me lo imaginaba. Es una cosa muy difícil de conseguir y ahora tengo la suerte de poder estar aquí. Lo estoy disfrutando al máximo día a día.

–¿Qué valores le enseñaron sus padres que tenga presentes en la elite para mantener los pies en el suelo?

–Sobre todo me recuerda que hace poco fui uno de los aficionados que iban pidiendo camisetas y firmas. Intento pararme siempre y atender a aficionados. Me lo han enseñado desde pequeñito. Es una de las cosas más importantes porque gracias a ellos, que nos ven, podemos disfrutar de esto.

–¿Cuál es la camiseta que guarda con más cariño?

–De pequeño, un recuerdo con Dani Álves cuando fue al hotel de Tenerife porque el Barcelona jugaba allí. Paró y me firmó en la camiseta. Ésa la tengo en casa. Cuando jugó conmigo se lo recordé y se acordaba de habérmela firmado. Ahora, todas las que pido las guardo con especial cariño. Las camisetas las suelo pedir a jugadores cuyo estilo me gusta y las tengo en casa.

–Abandera una generación joven que juega entre grandes estrellas como si estuvieran en el barrio.

–Siempre intentamos hacer lo que hacíamos desde pequeñitos. Gavi y yo somos futbolistas parecidos en eso, que intentamos jugar sin presión, hacerlo todo tranquilos, y las cosas nos van bien. Esperamos seguir así.

Maestro "Luis Enrique es un entrenador con las ideas claras, te explica lo que va a pasar y sales sabiéndolo"

–¿En qué piensa cuando escucha la palabra liderazgo?

–En los capitanes de la selección y de mi equipo. En Luis Enrique, que es el que más liderazgo tiene.

–El suyo es un liderazgo natural en el terreno de juego. Nació en una Eurocopa en la que ya asumió el peso.

–Intento darle al equipo lo máximo posible. Siempre trabajar con humildad y sacrificio para ayudar. Es verdad que para mí el liderazgo es compartido con todo el equipo. Si ves partidos de la Eurocopa, todos corríamos a una y teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Eso dentro del campo se nota.

–¿Qué lección dejó la Eurocopa y los penaltis ante Italia?

–Fue un final medio agridulce, pero si miras para atrás creo que hicimos un buen papel. Nos merecíamos estar en la final. Estaba seguro de que si ganábamos ese partido ganábamos la Eurocopa por las ganas que teníamos y el grupo que éramos. Es prácticamente lo mismo ahora. Tenemos muchas ganas e ilusión por hacer un gran papel

–‘La presión es un privilegio’ se lee dentro de hotel de concentración.

–Es una frase que nos explicó el míster al llegar a la concentración. Verlo de esa manera para nosotros es una buena forma de afrontar un Mundial. Siempre, con presión, trabajas y rindes mucho mejor.

Libertad "Gavi y yo somos parecidos, intentamos jugar sin presión como hacíamos desde que éramos pequeñitos"

–En sus inicios era más goleador porque jugaba de delantero, ¿Es ahora la tarea pendiente?

–Sí, es una de las cosas claras que hay que mejorar. Sé que tengo que mejorar mi capacidad física, la fuerza sobre todo, y llegar más a puerta. Últimamente lo he hecho; he marcado un par de goles, por suerte, pero sé que tengo que llegar mucho más porque cerca de la portería te puede caer cualquier rebote para aportar gol al equipo.

–¿Pedri es de los futbolistas que disfruta más asistiendo que marcando?

–La verdad es que sí. Tengo la oportunidad de tirar muchas veces a puerta y veo otro pase a un compañero mejor colocado que yo. Hay jugadas que te piden tirar y me lo tengo que meter en la cabeza.

–¿Cómo se digiere pasar de ser una perla joven de la que todo el mundo hablaba, a pasar con 17 años a jugar como titular en el Barcelona y en la selección española?

–Al principio fue difícil porque cambias el lugar donde vives, los compañeros, y yo, que al principio soy una persona tímida, me daba vergüenza hablar con ellos. Pero piensas que eran diferentes cuando la verdad es que son personas normales que vacilan contigo y te ayudan muchísimo. Gracias a ellos y a mi familia conseguí adaptarme muy rápidamente y se ve en los resultados.

¿Liderazgo? "Pienso en los capitanes de mi equipo y de la selección y también en Luis Enrique, que lo es"

–¿Ha tenido que trabajar el factor psicológico con un equipo que le acompañe en el día a día?

–Nunca he ido a profesionales que me ayuden en el tema psicológico. En el Barça tenemos una persona que te ayuda hablar con ella, te sueltas un poco al contar lo que vives y lo que estás pasando. Pero nunca he tenido que recurrir a ayuda de fuera.

–¿Qué aprendió junto a Messi?

–Era el mejor jugador que había visto y estar a su lado fue un privilegio. Le doy las gracias por todo lo bien que se portó conmigo. Me trató muy bien desde el primer momento y sobre todo dentro del campo. Te hace muy fácil jugar a su lado.

–¿Con qué consejo se quedó de Messi?

–Sobre todo él nos daba consejos para que estuviésemos tranquilos, jugásemos lo mejor posible, que nos soltásemos dentro del campo. Cuando te dice eso una persona como Leo, te vale el triple que cuando te lo dice otra persona.

–Lo escuché soñar con el Balón de Oro. Es un deseo que habla de la altura de sus miras, de ambición.

–Sé que es muy complicado ganar un Balón de Oro, pero es un sueño que tiene cualquier niño, y por qué no un día poder aspirar a él o estar entre los diez primeros. Sería un privilegio.

–Que me llamen raro pero un referente de un equipo, como Pedri en España, no puede jugar el Mundial con el dorsal 26.

–(risas) En la selección los jugadores escogen número por internacionalidades. Eligen primero los que más tiempo llevan. Cuando me tocó quedaban un par de números y el 26 me gustaba porque lo llevé en la Eurocopa y no me fue mal.

Evolución "Los goles son una de las tareas que tenemos que mejorar, sé que tengo que llegar más a la portería"

–Le cansará seguro, pero la comparación con Andrés Iniesta es natural. Su estilo, ciertos movimientos en la conducción del balón, los recortes...

–Siempre he mirado vídeos de él. Cuando lo veía hacer alguna cosa la intentaba hacer y no te sale como a él porque Andrés es único. Me quedo con los mensajes que me escribió cuando tuve las lesiones; me dijo que estuviese mejor y tranquilo, me recomendó que trabajase y me recuperase lo antes posible, pero bien. Esas palabras que te las diga el que seguías por la tele desde pequeñito te da muchísima fuerza.

–España acude al Mundial con la tercera selección más joven del torneo. ¿Es un punto a favor por frescura física o en contra por falta de experiencia?

–Somos una selección joven, pero casi todos están jugando con sus equipos muchísimos partidos en Primera División y la presión, cuando los ves jugar, no se les nota demasiado. Creo que no se va a notar en el Mundial, aunque es verdad que la experiencia en este tipo de torneos es un grado y para eso tenemos gente veterana que nos ayuda a afrontarlo.

–Tiene dos entrenadores como Xavi Hernández, que fue abanderado del estilo de la selección, y Luis Enrique, con un sello marcado. ¿Qué le aportan ambos?

–Xavi en el Barcelona lo tengo día a día. Me da muchos consejos de como él ve el fútbol. Jugaba en el centro del campo y sabe bien lo que es estar ahí, mirar antes de recibir y esos consejos me los da a diario. Luis Enrique es un entrenador con las ideas muy claras, que te explica todo exactamente cómo va a pasar y sales al campo sabiendo lo que va a ser el rival y perfectamente lo que tienes que hacer.

Elogios "Es bueno que se diga que Luis Enrique lo está haciendo bien, porque lo hace espectacular"

–Se dice que es la España de Luis Enrique por encima de cualquier jugador. ¿Cómo os sienta? ¿Os libera de presión?

–Creo que Luis tiene mucha parte de culpa de que estemos con estos resultados y de llegar bien al Mundial. Es bueno que se diga que lo está haciendo bien porque lo está haciendo espectacular. Creo que la selección, además de él, somos todos los jugadores que venimos. Algunos que no están aquí, pero nos ayudaron a clasificarnos, y José (Gaya), que se ha tenido que ir ahora. Es un palo duro para nosotros.

–¿Espera que siga Luis Enrique tras el Mundial?

–Por mí ojalá que sí siga porque es un entrenador que nos aporta muchísimo. Ojalá siga muchos años más, pero es una decisión que tiene que tomar él y la Federación.

–Han pasado ya muchos años, doce, para sentir el peso la estrella que llevan en el pecho.

–Creo que sí. Justo la selección que vino después de la que ganó el Mundial en 2010 sí que tenía esa presión de ser el vigente campeón. Ahora nosotros tenemos que hacer un buen papel. Tenemos una muy buena selección y podemos optar a estar entre las grandes, pero tenemos que ir partido a partido y ver qué pasa.

–¿A quién le gustaría enfrentarse y quiénes son sus favoritas?

–A la que me quiero enfrentar espero que sea en una final. Sería Argentina, sobre todo por jugar contra Leo y sufrirlo en contra, que nunca lo he sufrido. Sería un recuerdo muy bonito. Es una de las favoritas con Francia y Brasil, que tienen mucho potencial arriba, mucha pólvora. Veremos lo que pasa porque en un Mundial siempre hay sorpresas.

–¿Puede soñar España con algo grande en Qatar 2022?

–Es lo que nos transmite el míster. Queremos estar entre las mejores. Claro que hay favoritas que todo el mundo piensa que están por encima de nosotros, pero tenemos que trabajar tranquilos y creo que se nos dará bien.