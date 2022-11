Luis Enrique: "Los japoneses son muy rápidos y muy pesados"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, analizó al último rival de la Roja en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Japón, de la que resaltó su evolución continua gracias al crecimiento de sus jugadores en potentes ligas europeas, y en su análisis destacó que son "muy dinámicos, muy rápidos y muy pesados".

"Japón es una selección muy bien trabajada. En los Juegos Olímpicos se enfrentó a la selección y siete están en el Mundial. A nivel individual tiene un nivel muy alto, con muchísimos jugadores jugando en Europa uno de los continentes con ligas de más nivel, muchos jugadores en Alemania y España", afirmó.

"Si tengo que destacar algo es que son muy dinámicos, muy rápidos y muy pesados. No vamos a tener mucho tiempo para pensar. Me gusta su medio campo con jugadores de primer nivel a los que va a costar quitarles el balón. Kubo y Minamino de mucho nivel. Va a ser muy difícil ganarlos. Lo vimos en los Juegos y han sido capaces de ganar a Alemania. Es una gran prueba para nosotros", añadió.

Defendió Luis Enrique su forma de entender el fútbol como espectáculo, siempre con una idea ofensiva, buscando goles y tomando riesgos. "Lo contemplo como un show, como ir al teatro. Tus seguidores quieren ver goles y buen fútbol. He intentado siempre atacar en cualquier nivel que he entrenado".

"Lo interpreto así aunque respeto que hay otros entrenadores que lo hacen de otra manera. A mí me gusta atacar y que se sienta orgulloso el aficionado. Si me tienen que echar, que me echen, pero la presión no te puede condicionar. Nosotros lo vivimos de otra manera, si perdemos pues perdemos. Es normal porque 32 selecciones y solo una es campeona. Más que en el resultado, me fijo en el camino. Con optimismo. Y si es desmesurado lo prefiero porque genera buen ambiente. Hasta que me demuestren lo contrario, somos los mejores", agregó.

No desveló nada el seleccionador español en su comparecencia en el centro internacional de prensa de Doha del equipo titular que tiene en mente para medirse a Japón, pero dejo entrever cambios en su ataque.

"Los ocho delanteros que tenemos son muy versátiles, incluso a Morata le vi en la Juve jugar en banda y muchos de banda pueden jugar por dentro. Ellos saben que suelen ser siempre los primeros cambios, porque el nivel físico que les exigimos en ataque y en defensa no es fácil cumplirlo mucho tiempo. Se tienen que vaciar y lo normal es que los cambiemos", defendió.

En un grupo que lidera España pero que está abierto a la clasificación de las cuatro selecciones, Luis Enrique no descartó ningún resultado. "¿Alguien puede descartar a Costa Rica para ganar a Alemania?", preguntó. "Cualquiera de las cuatro puede pasar a octavos y eso indica muchas cosas".

"Espero un partido complicado ante una selección tan dinámica y versátil que se repliega pero que puede presionar alto si el resultado del otro partido no es satisfactorio par ellos y vendrán a presionarnos. Intuyo un partido muy abierto. Espero poder llevarlo a las zonas en las que somos una gran selección y ganar el partido sin especular", sentenció.