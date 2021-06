Y de inicio el fiasco parecía que podía repetirse. Pese a la ovación inicial cuando los jugadores saltaron al campo y el tempranero tanto de Forsberg para Suecia, que entonces no venía nada mal, la España retro apareció cuando Morata falló un penalti y los aplausos se convirtieron de nuevo en pitos . Luis Enrique pidió entonces a la grada que animase, pero la afición es soberana y los errores de Pedri y Sarabia en boca de gol no hacían más que recordar años mejores en los que la selección ganaba y hacía disfrutar con su juego.

Ya son cinco los penaltis seguidos fallados

El error desde el punto de penalti de Morata es el quinto consecutivo de la selección, que parece no encontrar la puntería desde los once metros. Antes, frente a Polonia, falló Gerard Moreno y en el choque amistosos contra Lituania, que disputó la sub 21 por el positivo por Covid-19 de Sergio Busquets, aunque computa como la absoluta, no acertó Abel Ruiz. Sergio Ramos falló los otros dos en la Liga de Naciones ante Suiza. Los cinco anteriores, eso sí, fueron gol.