Francisco Gaviño, contento tras superar una prueba de "una dureza increíble"

El sevillano Francisco Gaviño acabó la segunda jornada del concurso completo de hípica de los Juegos Olímpicos en la posición 48, muy lejos de las medallas. A lomos de Source de la Faye, el jinete hispalense acabó con un total de 123,3 puntos, fruto de los 47,70 puntos de penalización de la primera ronda y los 75,60 de la segunda. Mañana se cerrará la competición con la tercera jornada, con dos pruebas todavía por completarse.

"Estoy contento, la verdad", resaltó el sevillano. "Lo importante es que hemos acabado el cross, ya que llevábamos 25 años sin que un jinete español acabara esta modalidad en unos Juegos Olímpicos. Esto va a dar mucho ánimo a la afición española del concurso completo", dijo.

Sobre la segunda jornada, Gaviño analizó que tuvo "dos fallos" que no suele tener con la yegua. "Solemos ser muy fiables en estos casos, con dos fallos que habitualmente no tenemos. Por eso esa penalización tan grande", explicó.

"También es verdad, y sin que sirva de excusa, porque todos los caballos hacen la misma prueba, que la temperatura, y sobre todo la humedad, han sido absolutamente desfavorables para la práctica de la equitación y más para la práctica del cross-country", aseguró Gaviño. "Han bajado el tiempo óptimo casi tres minutos, porque los caballos iban a acabar cansadísimos. Ha sido una jornada dura, con muchos eliminados. Yo he subido 16 o 17 puestos por ello. Incluso han tenido que sacrificar a un equino por una grave lesión. La dureza de la prueba ha sido increíble", relató.

Sobre el recorrido, el sevillano aseguró que está contento "por ese lado, porque hemos conseguido acabar". "A mi yegua, la primera parte del recorrido, la he notado fantástica, muy bien, sobre las líneas que hemos estado trabajando, sobre las combinaciones. Pero a mitad del recorrido le ha dado un bajón importante. Ahí tuvimos el primer fallo", escrutó. "El segundo fallo ha venido por un desequilibrio en un salto. Era una combinación A-B-C, y tuvimos el desequilibrio en el B, que casi caigo, y no he podido encarar bien la línea C. He tenido que volver y la he dado bien. Me da más pena el primer salto, porque lo había planificado bien y la aproximación al salto había sido buena, pero la yegua estaba muy cansado y le ha costado", completó.

Sin embargo, a pesar de estar "contento" por salvar una jornada que "ha sido dura", Gaviño reconoció que "sólo centrándonos en el resultado, es malo". "Si lo comparamos con otras pruebas mías, es así, pero acabar unos Juegos después de que pasen 25 años sin que un jinete español lo haya hecho, me hace estar contento", indicó el joven sevillano, de 24 años. "Por supuesto tenemos que mejorar, y estoy aprendiendo mucho, que es lo que me gusta de esto", puntualiza.

Respecto a la jornada de mañana, en la que el sevillano cerrará su participación olímpica, el primer paso será superar la segunda inspección, "que hay que pasarla". "Yo creo que caerán algunos, porque hay caballos que no están en condiciones de saltar. Yo voy a intentar recuperar a la yegua lo máximo posible en las próximas horas para poder pasar la inspección y saltar por la tarde", explicó. "Si hacemos una buena prueba mañana podríamos acabar muy satisfechos con el resultado", apuntilló.