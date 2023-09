El GardenStore Club Baloncesto Sevilla echa a rodar ante el Estepona

El GardenStore Club Baloncesto Sevilla femenino inicia en la tarde de este viernes su pretemporada con un enfrentamiento en el pabellón de Amate con el Estepona (20:00). El equipo sevillano, que era presentado el pasado miércoles en la sede de su patrocinador principal en la carretera de El Copete, arranca de esta manera una temporada en la que se fija el objetivo de disfrutar de la Liga Femenina 2.

Las sevillanas, presididas por Rosana Martínez y con la colaboración de una entusiasta junta directa, quieren seguir subiendo peldaños dentro de esa Liga Femenina 2, donde la pasada temporada cumplieron de sobra para no pasar apuros al final en la meta de mantenerse en la categoría después de algunos vaivenes en las anteriores campañas.

Ahora, con el decidido apoyo de GardenStore y su CEO, Jorge Casanova, un amante del baloncesto con vinculaciones por la vía paterna con el antiguo Club Natación Sevilla, se trata de dar un paso adelante y para ello se ha conformado una plantilla con nivel para la categoría.

El pasado miércoles eran presentadas las jugadoras a la espera de la llegada de algún refuerzo internacional que le pueda dar un plus a un equipo en el que tienen mucha participación en la planificación José Alberto Pesquera, ex entrenador del Caja San Fernando, y el ex futbolista sevillista José Miguel Prieto, gerente del club y muy vinculado a la entidad desde su creación y también a través de su profesión de sicólogo. Prieto, además, tiene una hija, Alba, que juega al baloncesto en categorías profesionales.

Entrenadas este año por primera vez por Edu Pérez Sánchez, con la ayuda de José María Puertas y Clara Maestre, las jugadoras de la plantilla del GardenStore CBS son las siguientes con su dorsal correspondiente entre paréntesis: Camille (0), Anitua (5), Clau (6), Inés (4), Recio (7), Emma (8), Celia (9), Marta García (11), Haukenes (13), Elisa (14), Julia (15), Pau (17), Cueto (21) y Rojas (81). Faltaría la llegada de un refuerzo extranjero para elevar el nivel de este roster.