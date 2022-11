Grupo H Mundial Qatar | Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay

Toca analizar cada uno de los grupos que deparó el sorteo de abril para la fase de grupos del Mundial de Qatar.

En esta ocasión, analizaremos el grupo H de este mundial, el cual está conformado por las selecciones de Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay.

Portugal

La generación de actual de jugadores portugueses es de las mejores que se recuerdan. Sin embargo, tener nombres tan valiosos no ha evitado que en los últimos tiempos no resulten tan temibles como quizá podrían. Por este motivo, quizá no son favoritos para este torneo. El mejor resultado de esta selección en los mundiales se dio en el Mundial de 2006 de Alemania donde quedaron en el tercer puesto. En Rusia en 2018 cayeron en octavos de final, precisamente ante una de las selecciones de este grupo, Uruguay.

Siguen contando con Cristiano Ronaldo. No se ha hablado de que este pueda ser su último mundial. El actual jugador del Manchester United tiene una salud de hierro y nadie se aventura a vaticinar cuando se producirá su retirada. El ataque portugués es más que competitivo porque cuenta también con nombres como los de Guedes, Leão, André Silva. En el medio campo cuenta con estrellas como Bruno Fernandes y Bernardo Silva, y en defensa sigue contando con la veteranía de Pepe y la aparición estelar de Nuno Mendes, João Cancelo, Dalot y Rúben Neves. En portería cuentan con el veterano Rui Patricio y el guardameta del Betis Rui Silva.

Son favoritos para acceder a octavos. Se disputarán el liderato del grupo con la selección uruguaya. Sin embargo, han demostrado que en un mal día selecciones como Corea del -Sur y Ghana podrían darles un buen susto.

Ghana

Su mejor resultado fue llegar a cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. Cayó precisamente ante una de sus rivales de este grupo, la selección de Uruguay.

Ya no están en la selección los hermanos Asamoah y no hay una estrella de relumbrón. Cuenta con algunos conocidos de la liga española como el jugador del Celta Aidoo y el ex del Espanyol y Las Palmas Wakaso. Además, dispone del defensa del Leicester Amartey y de los atacantes de gran calidad Ayew y Afena-gyan

Portugal y Uruguay parecen estar muy por encima. Tendrá que imponerse a Corea del Sur y conseguir algún buen resultado ante alguna de las selecciones favoritas.

Corea del Sur

En 2002 logró el 4º lugar en el torneo, su mejor resultado. Es la selección asiática que más veces ha acudido a este torneo, hasta en 10 ocasiones, Además, lleva sin faltar a un mundial desde 1982.

Su jugador más conocido y su estrella es Heung-min Son, jugador del Tottenham y una de las estrellas de la Premier. Sin embargo, pese a su gran calidad, no puede hacer milagros debido a que la inmensa mayoría de los jugadores, por no decir todos, juegan en la liga local.

No parece probable que acceda a octavos. Ni siquiera es a priori seguro que gane a Ghana. Solo una victoria inesperada ante Portugal o Uruguay le daría opciones.

Uruguay

Aunque lleva sin ganar un mundial desde 1950, acostumbra a llegar lejos en el torneo. Lo cierto es que esta selección siempre compite ante cualquiera en estas citas. Quedó 4ª en 2010 y llegó a cuartos de final en 2018.

Algunos de sus jugadores más destacados juegan en la liga español. Es el caso de los defensas Giménez y Araújo, defensas todavía jóvenes pero un gran estatus en el equipo. En el medio campo destaca sobremanera el jugador del Real Madrid Fede Valverde y Arambarri, jugador del Getafe. Por último, la delantera está comandada por uno de los goleadores del momento, Darwin Núñez, Maxi Gómez y los veteranos Luis Suárez y Cavani.

Aunque quizá ha perdido potencial respecto a anteriores torneos, la selección uruguaya sigue teniendo un buen equipo, Además, los mundiales siempre se le han dado bien, al menos para llegar lejos. Se disputará con Portugal la primera plaza del grupo. Si no se relajan, no deberían tener problemas para imponerse a Corea del Sur y Ghana.

Fechas y horarios de los partidos del Grupo H

Jueves 24 de noviembre

14:00 | Uruguay-Corea del Sur

17:00 | Portugal-Ghana

Lunes 28 de noviembre

14:00 | Corea del Sur-Ghana

20:00 | Portugal-Uruguay

Viernes 2 de diciembre

16:00 | Corea del Sur-Portugal

16:00 | Ghana-Uruguay