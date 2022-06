El IV Torneo de rugby playa Ciudad de Sevilla se celebra este sábado

Mañana sábado, 25 de junio, el Club Veteranos Sevilla y sus Escuelas de rugby inclusivo organizan como colofón de la temporada la IV edición del Torneo de Rugby playa Ciudad de Sevilla que se desarrollará entre las 11:00 y las 15:00 en la pista de deportes de playa de las Instalaciones del Centro Deportivo Municipal Vega de Triana para las categorías veteranos, veteranas, senior femenino, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8 en el que participan distintos equipos de Sevilla y provincia.

La inscripción para los menores es gratuita y se instalarán piscinas portátiles, hinchables y otras actividades de animación.