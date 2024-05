Isidoro Moreno apoyaría la declaración de Bien de Interés Cultural de Betis, Málaga o Cádiz tras hacerlo con el Sevilla

El pasado lunes la plataforma de accionistas minoritarios del Sevilla FC Accionistas Unidos (AU) presentó ante la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía la solicitud de que el club nervionense sea declarado Bien de Interés Cultural Etnológico. Lo hizo a través de un estudio de un grupo de trabajo colectivo con 164 páginas introducido y asesorado por antropólogo Isidoro Moreno. El mismo que ha asegurado en un mensaje en redes sociales que está dispuesto a apoyar dicha iniciativa por parte de otros clubes andaluces.

El catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla se hizo eco en su cuenta de Facebook de la información de este diario sobre dicha solicitud ante la Junta de Andalucía por parte de AU. Una solicitud que también fue presentada el pasado mes de febrero ante la directiva sevillista. La respuesta institucional del club hispalense ante esta iniciativa de AU está en el aire.

En su mensaje, Isidoro Moreno explica que la solicitud se fundamenta en "un detallado estudio sobre la historia y significaciones del club que es hoy un referente identitario para muchos sevillanos y andaluces que viven en nuestra tierra y fuera de ella". Y a continuación aclara que él no ha sido "director del equipo de investigación que ha realizado el trabajo". "Este ha sido desarrollado por un equipo de AU, que sí ha recogido mis sugerencias al borrador inicial así como unas páginas de introducción que refuerza la fundamentación antropológica del estudio".

Pero la sustancia del mensaje del eximio antropólogo sevillano, sevillista confeso y conocido también en el mundo de las cofradías por su amplia bibliografía sobre el gran rito de la Semana Santa andaluza y en particular sobre su magna obra La antigua Hermandad de los Negros de Sevilla (editada por la Universidad de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta en 1997), es que se abre a apoyar iniciativas similares de otros clubes andaluces como el Betis, el Málaga y el Cádiz.

El catedrático asegura que "es bueno apoyar iniciativas como esta que van en dirección opuesta a la mercantilización total (y no pocas veces mafiosa) de los clubes de fútbol" y señala que este tipo de iniciativas servirán para luchar contra el "desprecio de la gran mayoría de quienes los dirigen hacia los aficionados para quienes ser tales constituye un sentimiento capaz de cohesionar transversal e intergeneracionalmente, en momentos concretos, a sociedades tan fracturadas como las actuales".

Lo más jugoso llega cuando aclara que está abierto a apoyar a otros clubes andaluces tradicionalmente enemigos del Sevilla: "Para que no frunzan el ceño mis amigos béticos, malagueños o gaditanos les digo desde aquí que apoyaría iniciativas semejantes, si se producen, tal como he hecho en este caso con la de Accionistas Unidos del Sevilla FC".

No menciona Isidoro Moreno al club decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, sabedor de que ya consta la entidad onubense el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, desde que así lo aprobara el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en julio de 2016.

El catedrático concluye su mensaje explicando sus raíces sevillistas: "A los partidos de este equipo (el Sevilla) en el viejo Nervión y primeros tiempos del Pizjuán me llamaba mi padre cuando yo era niño y por eso soy sevillista. Fácil de entender, ¿no?". Y añade insistiendo en su deseo de apoyar la misma iniciativa si se produjera en el Betis, el Málaga y el Cádiz: "Ello no quita para que desee lo mejor (o lo inmediatamente siguiente a lo mejor) a los demás equipos andaluces. En lo que nadie me encontrará es apoyando nada que tenga que ver con el Real de Madrid u otros clubes ajenos a este país nuestro (Andalucía). En este ámbito también es necesario un ejercicio de descolonización".