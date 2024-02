Jenni Hermoso sufrió "un proceso largo y duro" pero ahora quiere seguir "disfrutando"

Jenni Hermoso, una de la capitanas de la selección española, aseguró este martes, en la previa de la final de la Liga de Nacionales que disputarán ante Francia en Sevilla, que tras el Mundial en el que la 'Roja' se proclamó campeona, sufrió "un proceso largo y duro" tras todo desatado con el entonces presidente de la RFEF Luis Rubiales, pero que ahora lo que quiere es "seguir disfrutando" con el fútbol.

La madrileña, de 33 años y actualmente jugadora del Tigres mexicano, compareció en la rueda de prensa oficial de la víspera de la final antes del entrenamiento que se desarrolló en estadio de La Cartuja, el escenario del partido, lo que era su primera aparición de este tipo desde hace seis meses, cuando ofreció la anterior en la previa de las semifinales del Mundial.

Jenni Hermoso reconoció que "sabía que iban a haber pocas preguntas de fútbol" pero que ahora lo único que quiere es "seguir disfrutando con esta camiseta" porque tiene "la suerte de volver a jugar otra final después de seis meses".

"Estoy aquí y soy una privilegiada de disfrutar de este torneo. Estoy muy feliz y espero que mañana sea un día grande otra vez", dijo la futbolista, quien subrayó que fue "clara" cuando después del Mundial no fue convocada para el siguiente partido de la selección.

"Nunca entendí que no fuera convocada, me dolió y me sigue doliendo, pero ya pasó. Ahora hay que defender este escudo y lo importante de conseguir otro un título con esta camiseta. Han cambiado muchas cosas y me he hecho una chica más fuerte, he aprendido cosas que no me pasarán en el futuro", relató.

Jenni Hermoso aseguró sobre el partido ante Francia que, tras asegurar la clasificación para los Juegos Olímpicos en las semifinales del pasado viernes ante Países Bajos (3-0), también en La Cartuja, "el equipo está unido, el vestuario está unido",

"Desde que levantemos la Copa del Mundo estamos haciendo historia en poco tiempo", subrayó la centrocampista, quien aseguró que "España vino para quedarse" y que "las jugadoras españolas siguen avanzando para que las nuevas generaciones vean un ejemplo a seguir".