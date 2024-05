Joel Moscatel gana el Challenge de España en Sevilla en el último hoyo

El barcelonés Joel Moscatel se proclamó este domingo campeón del Challenge de España, disputado en el Real Club Sevilla Golf, y lo logró con un birdie en el último hoyo.

Moscatel, miembro del ProSpain y entrenado por Alejandro Larrazábal, estrenó su palmarés en el circuito europeo Challenge. Cerró el torneo con una ronda de 67 golpes (5 bajo par) para 274 totales (-14), uno menos que el danés Rasmus Neergard-Petersen, número 1 del circuito, y el finlandés Tapio Pulkkanen, que empezó el último día como líder.

Con este triunfo Joel escala hasta la tercera posición del ránking del Challenge Tour que, si mantiene hasta el final de la temporada, le dará acceso al DP World Tour.

"Estoy feliz. He jugado realmente bien. La clave ha sido mantener los nervios y la concentración, porque al principio los putts no llegaban. He sabido usarlos bien en el campo y estoy contento por la paciencia que hemos tenido", dijo al acabar el barcelonés.

La victoria de Joel Moscatel es el quinto triunfo español en los 25 años de Challenge de España, que cuenta en su palmarés con Santiago Tarrío (2021), Eduardo de la Riva (2012), Álvaro Velasco (2010) y Carlos Suneson (1999), informa la RFEG.