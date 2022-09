Kevin González de Zárate se confirma líder de la Liga Nacional de Saltos

Kevin González de Zárate se impuso en el Club Pineda. El jinete vasco consiguió el triunfo en el GP Real Maestranza de Caballería de Sevilla, prueba puntuable en la categoría Oro de la Liga Nacional de Saltos de la RFHE, que lo confirma como líder nacional de la competición. El ganador, que pasó al desempate con dos opciones, era el primero en salir con Favorito, un caballo que lleva poco tiempo montando y que cada día le da más sorpresas. Con él hizo un recorrido limpio concentrado en no cometer faltas pese a la velocidad y los obstáculos que había en el trazado. Paró el crono en 40,57 segundos como marca a batir.

El segundo en salir, y segundo clasificado, fue Ismael García Roque con Gaudí. El vigente campeón de España salió montando a este holandés de 9 años, con el que hizo un recorrido conservador y muy atento para no derribar, aunque sin perder de vista el cronómetro que le hizo apurar entre el cuarto y quinto obstáculo y en la vuelta final, arañando centésimas a su favor. Completó el recorrido en 41,30 segundos sin penalización.

De nuevo un González de Zárate estaba entre los mejores. En esta ocasión Álvaro, hermano del ganador, se colocó como tercer clasificado con Najac VH Kluizebos. Era el último de los sietes que competían el desempate y sabía que no cometer faltas era suficiente para clasificarse, de esta forma se mantuvo muy sereno y sin correr riesgos para terminar en 42,65 segundos.

Reñida fue también la victoria de Jesús Garmendia en el GP 1.40m Liga Plata Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla-IMD. La prueba puntuable para la liga Nacional de Saltos fue muy dura. De las 62 salidas tan sólo 5 pasaron al desempate. Una lucha final que no fue menos exigente, ya que ningún binomio consiguió finalizar sin penalización. Garmendia, con Sandano 2, corroboró lo que venía anunciando con las victorias de jornadas anteriores al hacer el mejor tiempo de todos: 36,75 segundos y sólo 4 puntos de penalización. Tras él, Castora Ortiz con Robinson. La amazona fue la primera en salir y, aunque sus dos derribos en 40,68 segundos parecían alejarla de las primeras posiciones, las penalizaciones del resto de jinetes la ubicaron en el segundo lugar. La amazona está cosechando numerosos triunfos con este caballo en la actual temporada. Finalmente decidió no competir con la segunda de sus opciones, Colour of Love.

El tercer clasificado fue Julio Arias con Peanuts van Baublo. El jinete asturiano había participado con tres opciones, pasando al desempate con este belga de 7 años con el que suele tener buenos resultados. Cometió tres derribos que le sumaron 12 puntos penalización en un tiempo 44.60, que le pusieron como tercero en la clasificación tras la retirada de José González Pastor.

El Grupo 1.30m abría la jornada con la más numerosa participación, 68 binomios, entre los que destacó Elena Appendino. La amazona fue la más rápida de esta prueba de velocidad con Billyjean, terminando el recorrido en un tiempo de 66,88 segundos que la antepusieron a la marca de Ricardo Jurado. El jinete, que salía en uno de los primeros puestos con Godoy JR, había hecho el mejor resultado, 63,52 segundos, con los que finalmente resultó segundo clasificado. Salvador Astolfi que también salía en uno de los últimos puestos, sabía que debía exponerse si quería colocarse entre los mejores. Con Cisko du Mourau Z, terminó el recorrido en 65,11 segundos que le sirvieron para ser el tercero de la clasificación.

El Grupo 1.20m fue para Luis Astolfi Flórez con Vanina de Pience al completar la segunda fase del recorrido en un tiempo de 28,41 segundos. En segunda posición los 29,66 segundos de Leonardo Medal con Landora Star. El jinete portuense Fernando Osborne volvió a colocarse entre los mejores con Alondra PR, esta vez como tercero por los 30,08 segundos empleados en completar la pista.

Con la jornada de hoy, penúltima prueba de la Liga Nacional de Saltos de la RFHE, se ponen todos los focos en la última sede de Toledo, donde se decidirá el campeón Liga Plata y Liga Oro.