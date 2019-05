Landa afronta el Giro "motivado y levantando cabeza"

El español Mikel Landa (Movistar) afronta motivado el Giro de Italia que comienza el sábado en Bolonia y tras dos meses muy duros con lesiones el ciclista alavés siente que está "levantando cabeza" y espera lograr un buen resultado en la carrera que le encumbró en 2015 con el tercer puesto en el podio.

"Han sido unos meses duros. No hay lesiones supergraves, pero son percances que necesitan un tiempo para curarte y estar de nuevo al 100 por ciento. Acabé 2018 por el suelo, empecé 2019 igual y han resultado unos meses bastante frustrantes. Pero esto son rachas. En ciclismo es muy fácil estar arriba o abajo, es muy cambiante".

Landa, a sus 29 años, afronta su quinta participación en la carrera, ha olvidado las lesiones y está centrado en demostrar en el Giro que puede pelear entre los grandes del pelotón. Además, se siente respaldado por la confianza y experiencia de sus directores.

"Ahora estoy otra vez levantando cabeza. Siempre te queda el optimismo de que una mala racha no es para siempre. En ese sentido, en el equipo tenemos además dos directores muy motivados con el Giro: Chente y, en especial, Max Sciandri, que conoce Italia mejor que nadie.

Según explica Landa, ambos técnicos "han sido corredores antes y siempre me han dado su confianza y aportado calma, recordándome que el Giro era en mayo y que había tiempo para llegar bien. Han sido muy útiles en mi recuperación".

Landa se refiere también a los reconocimiento previos de algunas etapas del Giro, incluida la crono de San Marino, cita considerada como clave en el desarrollo de la carrera porque "habrá diferencias".

" Necesitas salir con el recorrido bien estudiado. También vimos después las dos etapas del tercer fin de semana en los Alpes, dos recorridos muy duros que pueden marcar la pauta de la carrera en la última semana. Y de la última semana, que es terrorífica, no pudimos ver todo, ya que hay puertos a mucha altitud y en marzo es complicado visitarlos, pero sí una buena parte".

Sin duda, el Giro de Italia es una carrera especial para el ciclista alavés, ya que el tercer puesto de 2015 le supuso un gran salto cualitativo en su carrera, después confirmado con el cuarto lugar en el Tour 2017, a solo un segundo del podio.

"El Giro supuso mi explosión como corredor. Me aportó el cambio de chip que me hacía falta y me hizo el corredor que soy ahora. De las participaciones anteriores, me quedo con mi victoria de etapa en Aprica, en 2015. Aquel día subíamos el Mortirolo, un puerto mítico, y volaba. Tenía unas sensaciones fantásticas, solo tenía que conducir la bici".

En 2017, explica el jefe de filas del Movistar, fue distinto, ya que fue a disputar la general y tuvo una caída que le apartó de la lucha por los puestos de honor.

"Le dimos la vuelta a aquella situación. La general ya era imposible, pero nos centramos en pelear la montaña, gané una etapa, me llevé esa clasificación y en general fue una carrera de mucho aprendizaje".