LeBron James se convierte en el primer jugador de la NBA que supera los 39.000 puntos

LeBron James es desde ya el primer jugador en la historia de la NBA que supera los 39.000 puntos en la sumatoria de anotaciones en todas sus temporadas en competencia.

LeBron se presentó al partido entre Los Angeles Lakers y los Utah Jazz con solo 5 puntos por anotar para llegar a esa cifra y en el primer cuarto alcanzó ese registro gracias a un triple.

La estrella de los Lakers superó el pasado febrero a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, que en su registro oficial solo tiene en cuenta los puntos conseguidos en la temporada regular.

A punto de cumplir 39 años, LeBron sigue jugando a un nivel extraordinario en su temporada número 21 en la liga.

La magnífica carrera de King James incluye hitos como sus cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y sus cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF