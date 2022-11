Luis Enrique: "Hemos quedado con Alemania para la final"

Luis Enrique Martinez, seleccionador español, confirmó que el centrocampista Gavi que el lunes no se entrenó con el resto de internacionales, no tendrá problemas para jugar ante Japón pese a sufrir un golpe en la rodilla, y desveló una conversación con el técnico alemán, Hansi Flick, en la que ambos se citaron en la final del Mundial.

"Hemos quedado para la final como si fuéramos una pareja. Me gusta Flick como entrenador y además es muy respetuoso en la banda. Al final del partido nos dijimos que nos veremos el 18 en Doha para jugar la final, ojalá se cumpla ese vaticinio, dijo en su sexto directo como streamer.

EL asturiano reconoció que tras el empate ante Alemania vio un ambiente en el vestuario de "decepción", lo que unido a la grandeza del rival, le invitó a sacar una conclusión positiva. "Cuando marcaron a Alemania parecía que le valía el empate y a España no porque queríamos ganar y cada vez que marcamos gol, nuestro objetivo es marcar el segundo. Significa correr riesgos, pero intentamos jugar todos los partidos igual. La decepción se palpaba en el vestuario y hay que ponerle freno porque vamos de maravilla y estamos donde queremos estar", afirmó.

"Parecía que habíamos perdido porque nadie se felicitaba, había un sentimiento de que se nos había escapado la clasificación por no conseguir ya los seis puntos. Por un lado es bueno porque no les vale ser líderes del grupo de la muerte, hoy la charla ha reforzado lo que hicimos muy bien y corregir aspectos del juego que queremos tener más control. Dependemos de nosotros como líderes del grupo y pensamos a lo grande. El objetivo es jugar siete partidos", añadió.

Para Luis Enrique, en el Mundial de Qatar hay selecciones con "más pegada" que España pero no las tiene miedo si se cruzan en el camino. "Francia y Brasil nadie se puede asombrar pero ningún miedo de medirnos a ellas", opinó. "Alemania también es una selección siempre referente, que puede llegar a la final y ganarla".

El seleccionador español confirmó el buen estado de Gavi. "El día después del partido los que han jugado más de 45 minutos tienen libertad total para salir o no a entrenar. Gavi tenía un golpe en la rodilla que no tiene ninguna complicación ni le impedirá estar a disposición", informó.

Y pese a los riesgos que tomó Unai Simón en salida de balón, incluso dando el balón al rival en una acción que pudo costar cara, Luis Enrique defendió a su portero titular indiscutible y elogió sus virtudes. "Si no jugará bien con los pies, Unai no podría ser el portero de la selección. Arriesga, toma riesgos máximos pero cumple con todas las facetas del portero de la selección. Tiene que dominar el juego aéreo, como se vio la confianza cuando salió por en la última acción de ataque de Alemania y el mano a mano ante Musiala como no se vence. Es un portero ideal para nuestro sistema y con alto porcentaje de acierto con el pie aunque alguna jugada el riesgo de sustos al corazón", defendió.