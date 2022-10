Marc Márquez canta 'Despechá' de Rosalía en el podio del Gran Premio de Australia de MotoGP

El piloto catalán estaba exultante tras subir al podio del Gran Premio de Australia de MotoGP, consiguió el segundo puesto en la carrera pero que sabe a gloria tras la cuarta operación del hombro derecho. En esos momentos de alegría antes de responder a la prensa y dar declaraciones se ve a Márquez cantando a capella Despechá de Rosalía.

En este caso ha sido Marc Márquez el que ha revolucionado las redes cantando el tema de Rosalía. El piloto no quiso perderse el concierto de la artista en Madrid al que acudió con su amigo Pablo Castellano, marido de la conocida influencer María Pombo. Ahí demostró que le gustaba la música de Rosalía pero en este tierno vídeo demuestra que es un gran fan.

Off to the party! 🥳 pic.twitter.com/Q7LT2JgZxM