El Morón cede en la recta final en su debut en Cantabria (78-66)

El CB Morón cayó en su estreno en la LEB Plata ante uno de los equipos llamados a pelear el ascenso, el Alega Cantabria, por 78-66, lastrado por un mal final en el que perdió toda opción en un igualado encuentro.

De hecho, el cuadro aruncitano cerró el tercer cuarto con un ajustado 59-58 y hasta el 66-64 defendió sus opciones. Pero un parcial de 8-0 rompió el choque en el momento decisivo y con 74-64 el conjunto que dirige Eloy Ramírez acabó por sucumbir ante un rival que se hizo fuerte por dentro tirando de físico y las buenas asistencias de sus bases.

De nada sirvieron los 27 puntos de Brito o los 13 de pablo Marín, que con una canasta puso el empate 62-62, lo más cerca que estuvo del cuadro local en esta recta final el Morón, ante la anotación coral del equipo cántabro que lideró un ex moronense como Alo Marín (21) bien secundado por un ex LEB Oro como Bulic (15), el ex bético Cizmic (11), que debutó en la ACB de la mano de Zan Tabak, y Granado (11).

El bajo porcentaje de acierto desde el triple del equipo sevillano (apenas un 13% de efectividad) fue una condena para un Morón que dominó el rebote y lanzó más que su rival, aunque con menor acierto con un 36% de tiros de campo (24/65). Aun así, y asumidas las 13 pérdidas, el equipo sevillano llegó con opciones al último cuarto. Pero más de 3.30 minutos sin anotar, desde 66-64 que colocó Ailton desde la personal, condenaron a un peleón Morón, que deberá esperar a la próxima jornada para estrenarse esta temporada en la LEB Plata. Será ante el histórico Ourense.