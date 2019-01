El Morón rozó la victoria en el Pabellón del Parqué

Aceitunas Fragata Morón naufragó en un partido igualadísimo hasta el final, pero la malapuntería en el tiro libre y la enorme fortuna de Albacete en el tiro de tres decantaron unpartido en el que el equipo de Antonio López se vació, pero no pudo encontrar premio. Aunasí, salva el basket average en la mejor noticia dentro de la derrota.

Primer cuarto igualadísimo y con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Se notaba laimportancia del encuentro para los dos, desde el salto inicial. Albacete empezó con mejorpuntería pero la entrada de Tanner cambió el rumbo del partido para Morón. Tambiénaportaba mucho Alejandro Rodríguez, tomando rol protagonista tras la baja de Jon Aramburu.

El partido se desarrollaba en un intercambio de golpes del que se beneficiaba Albacete por lamínima al final del primer cuarto (16-15).

El segundo periodo comenzó con un Albacete muy enchufado desde la línea del 6.75 (7/13 aldescanso), cogiendo una ventaja de 7 en apenas 3 minutos. El parcial aumentaba a 9-0 hastaque Malick y Tanner rompieron la mala racha, hacia la mitad del segundo cuarto. No obstante,Aceitunas Fragata Morón no tenía un cuarto muy acertado y sufría el castigo de Rudolph. Afalta de 2.38, el marcador reflejaba un 35-29. Las defensas no encontraban su recompensa,porque en los últimos segundos de posesión, los locales aprovechaban cualquier resquicio paraanotar. Kedar intentaba recortar la distancia, pero el acierto de Albacete era soberbio. Aldescanso, 42-33.

El paso por vestuarios solo cambió para que Morón subiese un poco su estadística de acierto,porque Albacete seguía a lo suyo. Cuando Morón recortaba a menos siete, enseguida Albacetecogía más ventaja. Pero fueron los mejores de Morón, Tanner y Alejandro, los que recortabanla desventaja hasta dejarla en 52-48 a falta de 3.30 para el último cuarto. Kedar, otro de losnombres destacados, dejaba al equipo a solo 3 puntos, pero la suerte sonreía mucho aAlbacete. Triple dañino para dejarlo todo con ventaja de 6 para el final. 57-51.

El final del partido comenzaba fenomenal para Aceitunas Fragata Morón, con un Tanner Omlidespectacular: robaba, taponeaba y anotaba. Sus acciones y las de Brandon Sebirumbi servíanpara que el equipo remontase y dejase su impronta en el marcador. Pero dos accionesbrillantes de Albacete desnivelaron la balanza a su favor. Quedaban 4 minutos de infarto. Elproblema es que Albacete estaba tocado por una varita mágica. Todo entraba. Si tellamabas Tyler Rudolph, el aro adquiría las dimensiones de los anillos de Saturno. Complicadocompetir contra eso. Pero el Morón es todo corazón. Irreprochable el esfuerzo de un equipoque se puso a sólo 2 puntos para el último minuto, gracias a Taylor Cameron, que no pudoayudar a los suyos por 5 faltas. La suerte no acompañó, pero el basket average favorece aMorón gracias a un triple in extremis de Ángel Álvarez. 78-76.