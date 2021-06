Muchas dudas a una semana del fuego real

Tenía mucho de ensayo general con todo, pero ni un gramo de amistoso. Nunca un España-Portugal tuvo ese carácter y, desde luego, lo versallesco siempre brilló por su ausencia en estos duelos con nuestros hermanos lusos. Es más, cuando en los cuarenta, tanto España como Portugal eran regímenes apestados, los enfrentamientos entrambos proliferaron más de la cuenta, que a falta de cariño exógeno, buenas son tortas vecinales.

Y llegamos a lo del viernes en el Metropolitano, que encerraba la sensación de ensayo general con todo de cara a la inminente Eurocopa y bien podría decirse que la prueba nos dejó sin frío ni calor. Fue mejor en todo el equipo español, pero se alarga el juego unas horas más y el marcador no se mueve. Los conceptos del equipo parecen los adecuados, pero la falta de veneno arriba es evidente con el ejemplo indiscutible de un Morata convertido en el rey de los vicegoles.

Aunque la probatura de esa nueva pareja de centrales formada por Pau Torres y Laporte salió bien, el portero sigue siendo una asignatura pendiente. No termina de inspirar confianza el puesto que tan bien guardó durante lustros Casillas y sólo queda en la canana la bala de Robert Sánchez para que la tranquilidad se haga y la portería no sea motivo de inquietud. Afortunadamente, Portugal en general y Cristiano en particular apenas originaron algún motivo de inquietud.

En el centro del campo hubo muchas probaturas y de cuanto se verificó no mueve al optimismo el estado de forma de Thiago y de Fabián. Los dos se mostraron muy lejos de su mejor momento, al igual que Busquets, conque a ver si con Rodri sube el nivel. Fue un ensayo provechoso, pero sólo si sabe sacarse las debidas consecuencias. La Eurocopa está ahí mismo y se hace especialmente preocupante la falta de contundencia en el área rival. A una semana del fuego real, vamos a ver.