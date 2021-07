Nadal y Federer felicitan a Djokovic por sus 20 'grand slams'

Rafael Nadal y Roger Federer felicitaron al serbio Novak Djokovic por su triunfo en Wimbledon al ganar al italiano Matteo Berrettini y por alcanzar los veinte títulos del Grand Slam, igual que el español y el suizo.

"Felicidades Novak Djokovic por este increíble logro. Veinte títulos de Grand Slam es enorme y es increíble que seamos tres jugadores empatados. Bien hecho y, de nuevo, ¡felicidades a ti y a tu equipo por esto!", indicó Nadal en su cuenta de Twitter.

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 11, 2021

En términos similares se manifestó Roger Federer en las redes sociales. "Felicidades, Novak, por tu vigésimo grande. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar en una era especial de campeones de tenis. Maravillosa actuación, ¡bien hecho!", indicó el suizo.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

Djokovic ganó a Berrettini por 6-7 (4), 6-4, 6-4 y 6-3, y conquistó su sexto título de Wimbledon para elevar a veinte su relación de éxitos en los torneos de Grand Slam, una cifra que hasta ahora solo habían conseguido Rafael Nadal y Roger Federer. El serbio contestó a los dos a través de su cuenta.

