Nómina de lujo para el 39 Cross de Itálica

El Cross Internacional de Itálica se encamina hacia su 40 aniversario, una fecha redonda que la carrera cumplirá el próximo año, con una edición 2021, la 39, en la que coinciden varias novedades. Por primera vez desde sus inicios se celebrará en fechas otoñales y no el tercer domingo de enero. También por primera vez en la historia, Itálica acoge el Campeonato de España de clubes de campo a través. Y además también se estrena con una doble jornada de sábado y domingo.

En lo que sí mantiene su continuidad la prueba, que se celebra este fin de semana 20 y 21 de noviembre, es en su progresión deportiva, con un total de 4.635 participantes inscritos entre las distintas competiciones y una nómina de atletas para sus pruebas internacionales en la que se ven representados 13 países del mundo y a la que se han sumado, por ejemplo, los ganadores en hombres de los Cross World Athletics Gold de este año, junto a un gran plantel de españoles.

En la prueba masculina destaca la inscripción el eritreo Aaron Kifle, cuarto el pasado año en Itálica que viene de ganar el pasado domingo en Atapuerca y que se presenta como uno de los grandes animadores de la prueba, junto con el burindés Rodrigue Kwizera (que compite en el nacional de Clubes). entre los favoritos aparecen los hermanos ugandeses Yoel y Thomas Ayeko y los etíopes Nibret Melak y Yemane Haileselassie. Otros nombres destacados son los del atleta de Bahrein Albert Rop o los portugueses André Pereira, Edson Barros e Isaac Naser. Entre la legión española destacan Abdeslam Oukhelfen, (tercero en San Sebastián y quinto en Atapuerca), el actual campeón de España Carlos Mayo, Adel Mechaal, Javier Guerra, Daniel Mateo y el gallego Adrián Ben, en su primera prueba larga en esta especialidad tras correr el cross corto en Atapuerca.

En mujeres repite la vencedora el pasado año, la keniana Margaret Chelimo, que se las verá sobre todo con la reciente ganadora en Atapuerca, la eritrea Rachel Daniel Grebreyohannes. Pelearán por la victoria junto a la turca Yasmine Can, actual campeona de Europa de campo a través, así como la líder mundial de 3.000 metros obstáculos, la keniana Norah Jeruto Tanui, que ahora corre por Kazajistán. Otras atletas destacadas son las kenianas Beatrice Chebet, Fancy Cherono y Lucy Maiwa, la ugandesa Esther Chebet, la etíope Zeref Wondmagegn, la eritrea Tesfu Dolshi, las italianas Nadia Battocletti y Anna Arnaudo o la británica Angharad Davies. Entre las españolas sobresale la figura de la sevillana Carolina Robles, que en Atapuerca el pasado domingo completó una destacada carrera siendo la mejor nacional y tercera en la general. Figura también la actual campeona de España de la especialidad, la toledana Irene Sánchez-Escribano, la olímpica Lucía Rodríguez, Ana Lozano y jóvenes promesas como Marina Martínez, Mireya Arnedillo y Marta Serrano.

El presidente de la Diputación de Sevilla (organizadora de la cita), Fernando Rodríguez Villalobos, mostró su agradecimiento a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) por su sensibilidad ante la propuesta del traslado de fecha, ya que "el Cross es un gran embajador de la provincia ante el mundo". Así como en su convencimiento del efecto multiplicador que tiene el sector deporte para el turismo y para la economía.

Más de 4.600 atletas han firmado su participación en el XXXIX Cross Internacional de Itálica y en el LVI Campeonato de España de campo a través por clubes: 2.174 atletas de 187 clubes formarán parte de los 422 equipos que lucharán por los títulos de campeones de España en las once categorías y, en lo que se refiere a la categoría absoluta la prueba contará como la cuarta parada del World Cross Country Tour Gold de World Athletics que se celebra en España.

Este sábado se iniciarán las competiciones a las 10:00 horas, con un calendario que incluye los cross popular masculino, el sub 14 masculino y femenino, sub 12 masculino y femenino, sub 10 masculino y femenino, el cross popular femenino y el Campeonato de España de clubes relevo mixto.

Ya el domingo a jornada se iniciará a las 9:30 horas con las pruebas de mujeres y hombres de sub 16, sub 18 y sub 20, el Campeonato de España de clubes sub 23 femenino y masculino para concluir con las dos pruebas internacionales del Cross de Itálica: a las 13:05 las damas y a las 13:50 los hombres.