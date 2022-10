Cuando Oliveira le contó a Jesús Quintero cómo vivió el secuestro de su hermana

En Brasil es fácil pasar del infierno a la gloria. De las favelas a una vida de lujo gracias a un balón. Han sido muchos los futbolistas que han salido de las calles para convertirse en estrellas mundiales y en ese momento dejan de ser anónimos, ellos y sus familiares, para convertirse en posibles blancos.

Así empezó el calvario del ex bético Ricardo Oliveira, que se sinceró con el malogrado Jesús Quintero en una entrevista en la que habló sobre el secuestro de su hermana María de Lourdes Silva de Oliveira. Fue raptada por una banda criminal cuando el futbolista ya jugaba en el Milan tras su exitosa aventura verdiblanca. Fue encerrada durante más de cinco meses y condicionada su libertad al pago de un dinero como rescate. El brasileño acababa de firmar por el conjunto italiano y ese lance marcó su carrera. Jugó poco en ese primer curso, la peor temporada de su vida, dijo, a pesar de conquistar la Champions.

Y lo contó por primera vez en una entrevista con Jesús Quintero, en la que indicó "la angustia" que sintió.

"No teníamos informaciones, sólo amenazas. Protegíamos a mi madre y yo era el que recibía toda la comunicación. Conduciendo el coche a la ciudad deportiva del Milan iba todo el camino llorando. Cuando llegaba daba varias vueltas antes para no llegar al vestuario con los ojos rojos. Pasaba igual cuando regresaba a casa. No quería que me vieran llorando mi familia", relató Oliveira.

"Pasé cinco meses y medio triste. Muy triste. Sin sonreír. Angustiado. Yo siempre decía que pagaría lo que fuera por tener a mi hermana. Para mí es como mi segunda madre. Ella trabajo mucho para ayudarnos y sacar a la familia adelante", le contó el futbolista al periodista andaluz. Y fue más: "Los secuestradores conocían mi vida. Y después me di cuenta que yo los conocía. Todo terminó cuando una persona desde dentro los denunció, viendo que los secuestradores se ponían nerviosos y que iban a hacer algo más en serio. Traje a todos a Milán. Yo no le pregunté nunca cómo fue. Pero por la policía me enteré quiénes fueron y conocía prácticamente a todos. Todos eran del barrio".