El sevillano Paquito Navarro cambia de pareja en la pista

Francisco Navarro Compán, Paquito Navarro dentro de una pista de pádel, ha decidido separar su camino del que era su pareja deportiva en los últimos años. El jugador sevillano dejar de formar dúo con el argentino Martín Di Nenno, con el que ocupaba el tercer lugar del ranking World Padel Tour. Los últimos resultados cosechados han hecho que tomen esta decisión, que hace que se modifiquen otras parejas del circuito profesional.

La noticia, adelantada por el diario argentino Olé, es la consecuencia de una temporada difícil para la dupla hispano-argentina. Aunque comenzaron el curso con dos títulos consecutivos, Open de Vigo WPT y Major de Doha en Premier, la dinámica cambió hasta tomar esta decisión, que se hará realidad tras el Open de Santander. En su palmarés registraron cuatro títulos de World Padel Tour (Barcelona Master, Córdoba Open, Buenos Aires Master y Vigo Open) y uno de Premier Padel (Qatar Major). El nuevo rumbo deportivo de Navarro estará junto al malagueño Mike Yanguas.

La carta de despedida de Paquito a Di Nenno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquito Navarro (@navarro_paquito)

Todo principio tiene su final, y este es de los que duelen.

Cuando quedamos para jugar juntos supe que podríamos hacer grandes cosas, pero no imaginé que encontraría una persona extraordinaria.

A nivel resultados, me quedo con los 5 títulos conseguidos y numerosas finales, además de haber peleado dignamente por el número 1 hasta hace unos meses. La exigencia del calendario y el ritmo frenético quizás nos ha pasado factura, y no hemos podido retomar el nivel que nos hizo pelear por todo ello el año pasado.

La realidad, es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti.

Te deseo mucha suerte y lo mejor en tu nueva etapa. Siempre me alegraré de que a las buenas personas les vaya bien, y tú eres una de ellas.

Gracias Martín por todo lo que me has dado y todo lo que he aprendido contigo. Me llevaré siempre conmigo los buenos momentos y el inflador en la memoria.

Despidamos esta pareja como se merece en Santander.