Pau Gasol sueña con jugar en los Lakers al lado de Marc

Pau Gasol trabaja para lograr lo que espera sea un regreso a la NBA y asegurarse un puesto en el equipo olímpico de España, en Tokio 2021 para cerrar su carrera. A sus 40 años, el pívot reconoció que los Lakers es un destino con el que sueña por todo lo que significa en su carrera profesional tras haber conseguido dos títulos de liga (2009 y 2010) junto a Kobe Bryant, a lo que se añade el reciente fichaje de su hermano por la franquicia californiana.

"No voy a mentir. Sería muy especial jugar para los Lakers, y ahora que mi hermano está allí, aún más. Pero no estoy en condiciones de ser exigente. No tengo 10 ofertas sobre la mesa", indicó el español, que no juega desde desde marzo del 2019 y ha sido sometido a dos cirugías desde entonces para reparar fracturas por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo.

El pívot aún no tiene claro su futuro y sigue recuperándose de su lesión

Gasol y su agente discutieron recientemente los acuerdos para participar en los campos de entrenamiento de algunos equipos de la NBA, pero el jugador prefirió hacer más acondicionamiento antes de entablar conversaciones serias, según explicó.

Ha estado entrenándose en el norte de California, donde vive con su esposa Catherine McDonnell, y su hija de tres meses, y espera volver a la NBA como algo más que un entrenador. "Quiero tener la oportunidad de contribuir, de sentirme necesario. Quiero disfrutarlo en plenitud, pero compitiendo", indicó, aunque no tiene claro si los Lakers están interesados en contratarlo.

Sobre su rehabilitación hijo que tuvo altibajos. "Hubo días buenos y días difíciles en los que dices: "¿Realmente vale la pena? Tal vez sea hora de dejarlo", pero quiero acabar de otra manera, reconoció Gasol.

"Jugar para los Lakers, que es una franquicia única. Es la oportunidad de nuestra vida, y es muy especial para nosotros ser los primeros hermanos en jugar para los Lakers", destacó.