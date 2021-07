Pedri, en el equipo ideal de la Eurocopa

La UEFA desveló este martes el equipo ideal de la Eurocopa, que encabezan cinco futbolistas de la selección campeona, Italia, y con el barcelonista Pedri como único representante español.

Los observadores técnicos de la UEFA confeccionaron un equipo ideal basado en el esquema 4-3-3, el más utilizado en el torneo, con el portero Gianluigi Donnarumma (Italia); los defensas Kyle Walker (Inglaterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inglaterra) y Leonardo Spinazzola (Italia); los centrocampistas Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Dinamarca) y Pedri (España); y los atacantes Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Bélgica) y Raheem Sterling (Inglaterra).

Gianluigi Donnarumma fue nombrado Jugador del Torneo, mientras que el centrocampista español Pedri, de 18 años, fue elegido el Jugador Joven del Torneo. Ambos están en el mejor once del campeonato. La alineación fue seleccionada por el equipo de observadores técnicos de la UEFA, compuesto por 16 exjugadores y entrenadores.

