La Real Sociedad pesca en la fiesta del Barcelona (1-2)

La Real Sociedad, el rival invitado en la fiesta del alirón del Barcelona, consiguió un triunfo histórico en el Spotify Camp Nou (1-2), donde no ganaba desde el año 1991, y dio un paso de gigante para sellar el pase para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

La última victoria (1-3) txuri urdin en el templo azulgrana se remontaba a un 18 de mayo de 1991. Aquel día el equipo vasco también le hizo el pasillo al campeón de Liga entrenado por Johan Cruyff. Marcaron Atkinson y Aldridge, este último en dos ocasiones, en un partido de la jornada 35, la misma fecha en la que ambos equipos se enfrentaron este sábado.

Demasiadas coincidencias para que la Real no aprovechara la ocasión de conquistar, al fin, un escenario habitualmente maldito. Esta vez los héroes de la Real fueron Mikel Merino y Alexander Sorloth, autores de los dos goles de su equipo.

La resaca azulgrana se alargó cinco minutos, lo que tardó Sorloth en robarle un balón a Koundé, que reaparecía como central, y asistir a Merino, que desde el interior del área superó a placer a Ter Stegen. Fue el prólogo de un primer tiempo espléndido, abierto, con dos equipos atrevidos, buscando sin miedo el gol. Lo intentó el Barça con De Jong moviendo los hilos en la medular y Dembélé desequilibrando en ataque. El revoltoso vuelo del mosquito fue una pesadilla para la zaga txuri urdin..

Pero su equipo, que ante las bajas de Pedri y Gavi volvió a jugar con tres puntas, no aprovechó el momento de gracia del extremo galo. Ni Lewandowsi, en dos ocasiones, ni las llegadas de Kessie, una de ellas repelida por el sueño azulgrana Zubimendi, ni el propio Dembélé con un testarazo consiguieron igualar la contienda

antes del descanso.Y al bloque guipuzcoano no le afectó el miedo escénico que habitualmente sufre en el feudo azulgrana. Fue sin complejos a por el segundo tanto. Y eso que Imanol Alguacil introdujo hasta cinco cambios en la alineación. De hecho, si la Real no llegó al descanso con una mayor renta, fue por las apariciones habituales de Ter Stegen. El tedio azulgrana del segundo tiempo tampoco lo sacudieron Ansu Fati y Ferran Torres desde el banquillo y el equipo vasco lo aprovechó para sentenciar el encuentro. A la tercera ocasión Sorloth no falló. Robó el balón en la medular Zubimendi, que trazó un contraataque de libro que culminó el delantero nórdico.

El campeón, que sufrió la primera derrota liguera de la temporada como local, reaccionó en el minuto 90 con un cabezazo de Lewandowski, que anotó su vigésimo segundo tanto en LaLiga. Despertaron, pero ya era tarde.