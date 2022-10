Ignacio Muñoz: “Mi mejor trofeo es ser hijo de mi padre y nieto de uno de los fundadores de la Regata Sevilla-Betis”

Presume de ser miembro del exclusivo grupo de elegidos que han remado y ganado, de la misma forma que su padre, la Sevilla-Betis de remo, de la que su abuelo fue fundador. En su palmarés, ocho pruebas absolutas, cinco de ellas con victoria, además de dos triunfos más en su etapa juvenil con los ahora denominados aspirantes.

Ignacio Muñoz (12 de agosto de 1978), internacional en su día con la selección española, con la que llegó a ser octavo y décimo en Campeonatos del Mundo, además de coronarse en más de una decena de ocasiones a nivel nacional con el Real Círculo de Labradores, asume con ilusión y decisión la capitanía del Sevilla FC dispuesto a dejar el pabellón blanco y familiar bien alto.

-¿Cómo surge la idea de capitanear al Sevilla?

-Después de varios años viendo los resultados de la Regata para el Sevilla, me di cuenta de que había que cambiar cosas, así que, como trabajador del Sevilla, exremero del Sevilla y nieto de uno de los fundadores de la prueba, decidí ofrecerme para intentar configurar un proyecto de futuro que nos permita volver a ganar, en todas las categorías.

-De remar el año pasado las pruebas de promoción, a coordinar todos los ochos con timonel sevillistas…

-El remo es así, una vez que atrapa ya no te suelta nunca, y después de ofrecerme para capitanear el Sevilla, los entrenadores y los remeros decidieron que era un buen candidato, así que aquí estoy.

-De una forma u otra, siempre ha estado ligado a la Regata.

-La verdad es que sí. Aparte de mi unión de por vida al remo, la Regata Sevilla-Betis es algo especial para mí, es parte de mi familia, algo que cuando no va bien me duele personalmente.

-Se puede decir que lleva la Sevilla-Betis en los genes.

-Por supuesto. Mi abuelo, D. Miguel Muñoz Dóyega, fue el fundador de la Regata junto con su amigo y mítico jugador del Sevilla FC D. Miguel López Torrontegui. Y muchos años más tarde, cuando la regata no pasaba por sus mejores momentos, mi padre, José Antonio Muñoz, Anchoa, se hizo cargo de la Regata para intentar revitalizarla otra vez. Y todo eso en la parte organizativa, ya que en la deportiva dos hermanos de mi padre (mis tíos Juan Luis e Ignacio), mi padre y yo hemos remado la regata. En mi casa siempre ha estado presente la Sevilla-Betis.

-Levantar el 12 de noviembre el Trofeo José Antonio Muñoz Anchoa, como es conocido el cocodrilo, sería un orgullo…

-Imagina. Obviamente yo no lo levantaría porque no remo. Como remero ya lo hice cinco veces, pero como capitán sí me haría una ilusión gigante que los remeros del Sevilla lo levantaran. Primero, por volver a la senda de victorias 12 años después. Y segundo, ganar algo con el nombre de mi padre sería un subidón muy grande. Pero ganar el resto de categorías me haría la misma ilusión. Todo lo que gane el Sevilla FC me hace ilusión, y si yo formo parte de ello, pues alegría doble.

-De la mano de su padre, el derbi del Guadalquivir se revitalizó, y sigue creciendo año tras año.

-La Regata Sevilla-Betis es un activo de la ciudad con un potencial increíble. Mi padre la revitalizó en unos años difíciles, pero hace unos años ocurrió lo mismo y Sergio Paredes junto con Javier Cáceres cogieron el toro por los cuernos y volvieron a revitalizar la Regata hasta donde se encuentra ahora. Hoy día, ese futuro está garantizado con Daniel Sierra como director y la Federación Andaluza de Remo.

-En lo puramente deportivo, el objetivo está claro en la prueba absoluta masculina: volver a saborear el triunfo después de 11 años de victorias del eterno rival.

-Ése es el objetivo: intentar levantar el trofeo lo antes posible. Si es este año, mejor que mejor. Perder 11 años consecutivos no es plato de buen gusto, así que hay que intentar revertir la situación.

-Pero sin olvidar que hay cinco derbis más.

-Por supuesto. Todas las categorías tienen la misma importancia para mí, desde los aspirantes hasta los veteranos, tanto en mujeres como en hombres. Lo más importante es que gane el Sevilla FC.

-Por delante quedan tres semanas de puesta a punto y entrenamientos para hacer honor al Nunca se rinde.

-Ésa es la misión que tienen por delante los entrenadores y los remeros, no rendirse nunca y dar lo máximo en cada entrenamiento y en la Regata para poder intentar ganar.

-Con la mano en el corazón…

-Pues me gustaría dar las gracias al Sevilla FC por el apoyo desinteresado a la sección de remo, ya que demuestra cada año que se gane o se pierda el club siempre ha estado apoyando a sus deportistas. Igualmente, tengo que dar también las gracias a los entrenadores y deportistas, por su tiempo y dedicación.

Como dice mi hermana Blanca, las tres pasiones de mi padre eran la familia, el remo y el Sevilla FC, y ahora yo soy el capitán de las tres, así que esto va por mis padres, que allá donde estén seguro que se sentirán orgullosos.