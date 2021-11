Rossi echa de menos sus motos de Honda

El italiano Valentino Rossi aprovechó el primero de los homenajes que le han preparado en el fin de semana de su retirada de la competición activa, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, donde fueron reunidas todas las motos con las que fue campeón, para volver a "recuperar" una de sus peticiones, la de conseguir de Honda la moto con la que logró el título.

"He hablado con Alberto (Puig) y le he pedido como mínimo la de 500, también porque esta 500 es mía, es la moto que se supone que Honda me iba a dar y estaba preparado para llevármela, tenía el sitio reservado, pero por alguna razón no llegó la moto… Estaría contento de que cambiasen de idea y me la diesen. Aseguro que la mantendría intacta, con una temperatura perfecta y ocupando un lugar de honor en mi casa", comentó sonriente, como siempre, Valentino Rossi durante su larga entrevista, en la que contestó absolutamente a todas las preguntas que se le realizaron.

"Tengo las motos en casa, salvo las Honda, tengo todas las Aprilia, todas las Yamaha, esas incluso están en mi casa, de hecho el modelo de 2004 está en mi dormitorio y todas las mañanas cuando me despierto la veo ahí… Verlas todas ahí reunidas da una sensación increíble, habla de una larga trayectoria. Si ves la primera te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo, también si consideras que después de la última han pasado otros diez años desde el último título. Es una gran emoción, de verdad", reconoce Valentino Rossi.

Rossi recordó sobre su retirada que "desde Austria, cuando lo anuncié, he recibido muchos mensajes de apoyo, sobre todo del resto de pilotos, de ahora y de antes, muchos grandes rivales, y eso ha sido fantástico pero siempre me imaginé que llegaría el momento de esta conferencia de prensa, sabía que tenía que llegar, y más fácil en Valencia, porque es un lugar especial pero al contrario, no especial", aseguró.

"Tengo que decir que es una sensación extraña la que me embarga y trato de actuar con normalidad, porque la carrera de Valencia suele ser un momento positivo para todo el mundo, significa que comienzan las vacaciones tras una temporada larga porque estamos compitiendo desde marzo, y todo el mundo está contento de tener tiempo después de la última carrera", recuerda el campeón italiano.

"Siempre piensas también que a partir del lunes la cosa cambiará, comienza un estilo de vida distinto. Y trato de evitar pensar en este sentido porque voy a continuar compitiendo en el automovilismo", prosiguió.