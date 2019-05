Muchas cosas quedan por decidir en esta última jornada de Liga Iberdrola que se disputa en horario unificado (13:00) este domingo. Desde el campeón, hasta conocer qué equipos perderán la categoría, todo está abierto y prácticamente cualquier cosa puede pasar.

Precisamente, entre los que todavía no han cerrado su inscripción para la próxima temporada de forma matemática, que sí virtual, está el Sevilla Femenino. El equipo de Cristian Toro ha firmado una espectacular segunda vuelta de competición, que le ha permitido abandonar el farolillo rojo de la competición y contar, prácticamente, con todas las papeletas para lograr la salvación. Precisamente esta tarea la puede certificar sin mirar a otros estadios y le bastaría al cuadro sevillista con sumar un punto en su enfrentamiento en la ciudad deportiva ante el Levante para dar carpetazo al asunto.

El problema llegaría en caso de una derrota, sobre todo si es abultada. Entonces sí habría que sacar la calculadora y analizar distintos supuestos, ya que que se daría uno de los principales condicionantes para que el equipo de Cristian Toro terminase la jornada y la temporada en descenso a Segunda División. En caso de tropiezo, tendrían que producirse también las derrotas del Madrid CFF y Sporting Huelva para que no estén al alcance de las blanquirrojas, aunque otro de los resultados que más puede influir es el que se produzca en Las Gaunas. Con los mismos puntos y el goal average particular igualado con el Logroño, si las riojanas ganan al Albacete no habría mayor problema. En caso de que las manchegas superaran a las de Chechu Martínez y las levantinas hicieran lo propio en la capital de Andalucía, la diferencia de goles y hasta los goles a favor serían determinantes, de ahí la importancia de mantener la calma y no ir a la desesperada.

A favor del cuadro local está la situación del rival. Desde hace algunas jornadas, el Levante no se juega prácticamente nada más que el orgullo, inamovible ya de su tercera y merecida posición. Después de caer la pasada semana contra el Madrid CFF, en un encuentro que removió toda la zona baja, las valencianas llegarán seguramente motivadas al partido, también dolidas por la eliminación en Copa de la Reina a manos del propio cuadro hispalense.

Como ya ocurriera en otras ocasiones en este tramo de competición, el técnico porteño consideró citar a toda la plantilla debido a la importancia del duelo, incluidas las lesionadas de larga duración (Blanca Moreno, Lucía Ramírez y Teresa Rey). Una vez ya en el recinto quinteño, Toro facilitará la relación definitiva de las futbolistas que se deban vestir de corto en la última comparecencia del equipo como local y de la temporada.

La colegiada catalana Ylenia Sánchez Miguel, que no había dirigido esta presente temporada al Sevilla Femenino, será la encargada de dirigir el encuentro que puede marcar el futuro inmediato del equipo en la máxima categoría.