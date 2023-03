'Sevilla es Fútbol' homenajea a José Antonio Reyes en Madrid

El futbolista José Antonio Reyes, que el 1 de junio de 2019 murió en un accidente de tráfico, fue homenajeado este miércoles en el acto de apertura de 'Sevilla es Fútbol', una feria que se realiza en Madrid a partir de este jueves 2 de marzo y que promueve el fútbol sevillano.

José Antonio Reyes fue una de las figuras más importantes del fútbol sevillano. Fue campeón de cinco ediciones de la Liga Europa y una de la Premier League, entre otros títulos. En 2004 se convirtió en el primer español en ganar una Premier League, con el Arsenal, en una temporada histórica en la que su equipo terminó el campeonato invicto.

Cuando estaba en el Arsenal varios clubes se interesaron por él, como el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y su padre, Francisco Reyes, recuerda: "Estoy en mi casa de Inglaterra y me encuentro en la puerta a Miguel Ángel Gil, ofreciéndonos ir al club rojiblanco. Tomamos el vuelo a Madrid y resulta que había fichado por el Real Madrid”, aseguró. "A las 12.00 era jugador del Atlético de Madrid y a las 12.04, del Real Madrid", agregó.

Reyes, que después sí recaló en el Atlético, no fue seleccionado por Vicente del Bosque para representar a España en el Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó La Roja. Pese a su rendimiento en el Atlético de Madrid y conseguir una Liga Europa con el club, el técnico no le incluyó en la lista de convocados. “Le dolió muchísimo no jugar el Mundial. Lo consideraba una injusticia”, expresó su padre.

El legado de José Antonio Reyes hace que surjan proyectos como 'Sevilla es Fútbol', una idea que llega a Madrid por primera vez y que será apoyada por Vicente Azpitarte, delegado de la Junta de Andalucía en Madrid; Antonio Ramirez, presidente de la Federación Comunidades Andaluzas en España; y el propio Francisco Reyes, entre otros.