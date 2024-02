Sevilla, Getafe, Rayo, Mallorca, Granada y Celta apoyan la declaración contra la Superliga

Sevilla, Getafe, Rayo Vallecano, Mallorca, Granada y Celta de Vigo respaldaron la declaración suscrita por todos los países de la UE, salvo España, sobre un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte, y pidieron al Gobierno que escuche a la mayoría del fútbol español.

Los presidentes de Sevilla, José María del Nido Carrasco, Getafe, Ángel Torres, y Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, junto a los directores generales del Mallorca, Alfonso Díaz, el Granada, Alfredo García, y el portavoz institucional del Celta, Borja Oubiña, se expresaron en este sentido, como hicieron anteriormente los responsables de Cádiz, Alavés, Girona, Leganes, Betis, Villarreal, Osasuna y Las Palmas, en declaraciones difundidas por LaLiga.

Ángel Torres, presidente del Getafe, comentó: "No entiendo la postura del Gobierno, pero yo creo que más insolidario que lo que pretenden montar en la Superliga no hay nadie. Yo he vivido desde hace veintitantos años el tema ese del 12-1, porque antes los grandes se llevaban un 12% y yo me llevaba el 1. Como yo lo he vivido y sé lo que son, yo creo que lo tengo claro. Es decir, hay que jugar en Europa ganando todo el terreno del juego y la gente se divertirá más. Sin eso, yo creo que el fútbol no tiene más importancia".

José María del Nido Carrasco, máximo dirigente del Sevilla, va en la misma línea: "Me entristece que el Real Madrid y el Barcelona, en lugar de defender y liderar el crecimiento y la fortaleza de LaLiga española, estén intentando boicotearla. Lo que yo no me esperaba es que el gobierno español se pusiera de lado en un tema que afecta a la inmensa mayoría del fútbol español y a todas sus aficiones (...) El Gobierno español se ha pronunciado en muchísimos asuntos habiendo procedimientos judiciales abiertos, con lo cual, desde aquí, lo único que podemos hacer es pedir al gobierno que reflexione, que apoya al fútbol español, que apoye a la inmensa mayoría de los clubes".

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, opina que "hay que hacer una labor de formación al Gobierno, en este caso LaLiga y desde la estructura del deporte, porque es una inconsciencia no firmar ese documento (...) Estamos hablando de un país en el que, tanto a nivel económico, como a nivel de salud, como a nivel educacional, el fútbol representa 18.000 millones de ingresos. Hablamos del 1,5% del PIB. Genera 200.000 puestos de trabajo, el 1% de los trabajos del PIB. Las Ligas Nacionales son lo que mantiene el fútbol. Es importantísimo imposibilitar cualquier cosa que ataque toda nuestra generación de ingresos".

Alfredo García, director general del Granada, fue claro en su exposición: "Rogaríamos al Gobierno de España que le de una vuelta y que lo piense, porque nosotros defendemos un modelo de fútbol en el que no haya otra manera anualmente de que ningún equipo pueda competir en ningún tipo de participación europea que no sea a través de la liga doméstica, es decir, de LaLiga profesional en nuestro caso, y que tu mérito deportivo sea la única vía".