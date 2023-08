Sevilla homenajea a Olga Carmona por su título mundial

La futbolista sevillana Olga Carmona ha sido homenajeada en la mañana de hoy por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de su participación con la selección española en el reciente título mundial de fútbol femenino. La lateral izquierda, una de las capitanas del combinado español, fue parte importante en ese hito histórico para el deporte español tras marcar el gol decisivo en las semifinales contra Suecia y en la final frente a Inglaterra.

Durante el acto se conocía que el Ayuntamiento le concederá a la deportista la medalla de Sevilla y también le pondrá su nombre al actual Centro Deportivo de Sevilla Este, que es donde comenzó su carrera deportiva la futbolista.

El acto ha tenido lugar en el Salón Colón del Ayuntamiento, donde ha sido recibida por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Después de darle el pésame por el fallecimiento de su padre días antes de la final del Mundial, el máximo regidor de la ciudad apuntó lo siguiente en sus palabras: "Estamos aquí para darle un homenaje a una paisana que nos emocionó marcando el gol que certificó el gol de la victoria y siendo nombrada mejor jugadora de la final. Un éxito que ha compartido con un grandísimo ejemplo. Nuestra selección ha conseguido pasar a la historia con mayúsculas. Sevilla está orgullosa de ti. No sólo la ciudad, sino el barrio de Sevilla Este en la que ya eres un símbolo, como también lo eres para todo el país".

La futbolista sevillana no pudo recibir su homenaje conjuntamente con su compañera Irene Guerrero debido a motivos de agenda de ambas, por lo que la ex verdiblanca será recibida este martes. También ofreció unas palabras en el acto Olga Carmona, quien apuntó que es "un honor" ser homenajeada por el Ayuntamiento de su ciudad natal.

También tuvo palabras de agradecimiento la futbolista hacia el Sevilla y sus responsables de la sección de fútbol femenino. "Mi historia ha salido en mil sitios, pero, como sabéis, empecé a jugar al futbol con tan sólo seis años en el Sevilla Este, junto a mis dos hermanos. En aquel tiempo era difícil encontrar un equipo femenino. Un poquito más tarde, tuve la suerte y el privilegio de realizar unas pruebas de captación en el Sevilla FC y aquí es donde entra en juego el papel de Amparo Gutiérrez. Gracias a Amparo, tú me diste la oportunidad de empezar en esto, en un equipo profesional. Yo realicé las pruebas con un total aproximado de treinta niñas y Amparo fue la encargada de elegirme a pesar de ser la más pequeña de todas. Desde entonces me he ido formando y desarrollando como jugadora en todas las categorías del Sevilla FC hasta conseguir ese ascenso a Primera División. Fue algo único e inolvidable".

En un denso parlamento, Olga Carmona recorrió toda su carrera deportiva y también se refirió a las diferentes llamadas de las selecciones nacionales, así como a su fichaje por el Real Madrid, su actual club. "Tras asentarnos en la categoría, recibí la llamada por primera vez del combinado nacional, de la categoría sub 19 y donde pude proclamarme campeona de Europa. A pesar de la llegada del Covid 19 y de la pandemia, que fueron tiempos muy difíciles. Para mí fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva, porque tuve la suerte de recibir la oportunidad de jugar en el Real Madrid. El club donde continúo desarrollándome como jugadora y habiendo tenido la suerte de jugar todas las competiciones posibles", apuntaba la futbolista zurda.

Posteriormente, Carmona recordaba la convocatoria para la selección absoluta. "Allí mismo, en Valdebebas, recibí la primera llamada del combinado nacional, en este caso, de la categoría absoluta. Por todo esto que acabo de contaros, me gustaría, no sólo agradecer a los clubes aquí presentes y a todos los que habéis puesto ese granito de arena para mi desarrollo como futbolista, sino también a todas mis compañeras, amigos, amigas, seleccionadores, fisios… y por supuesto a mi familia. Sin vosotros no hubiese sido posible llegar a este sueño. Para finalizar, no me quería olvidar y quería hacer una mención especial a mi padre que por desgracia no me ha podido ver ser campeona del mundo", finiquitó su parlamento.

Estaban presentes en el salón Emilio Butragueño, en representación de su actual club, el Real Madrid, y el presidente del Sevilla, José Castro, que fue el club en el que se formó la jugadora de Sevilla Este y donde debutó en la máxima categoría del fútbol femenino español.

También tomaron parte los diferentes grupos políticos de la oposición, que incluso ponían un tuit en las redes sociales como homenaje a la futbolista.

#Sevilla recibe en su Ayuntamiento a @7olgacarmona, autora del gol que llevó a la @SEFutbolFem a ser Campeona del Mundo 2023. El @PSOEAytoSevilla la ha acompañado. Todo un ejemplo para el deporte y para la mujer en el deporte, orgullo para la ciudad y su barrio de Sevilla Este. pic.twitter.com/2hGZCcMDeA — PSOEAytoSevilla (@PSOEAytoSevilla) August 28, 2023

Olga Carmona ha sido objeto de diferentes homenajes en estos días al ser reconocida en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán antes del último partido contra el Girona y también este domingo con motivo de la final de Copa de Andalucía de fútbol femenino que disputaron en la ciudad deportiva del Real Betis el conjunto sevillista y el Sporting de Huelva. Las blancas se proclamaron campeonas por 1-0.