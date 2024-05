El Starlabs CB Morón asciende a LEB Oro en Ibiza (83-76)

Éxito rotundo para el Starlabs CB Morón al conseguir el ascenso a la LEB Oro en la noche de este sábado en Ibiza. Los moronenses hicieron buena la renta de nueve puntos de ventaja conseguida en el partido de ida la pasada semana al caer por sólo siete (83-76) en su visita al Class Basquet Sant Antoni en Ibiza.

Después de muchas temporadas en la LEB Plata y con presupuestos modestos para la categoría, pero con equipos que eran capaces de pelear en muchas ocasiones con los grandes, el Starlabs CB Morón daba un paso más en su exitosa carrera. Nada más y nada menos que el salto a la LEB Oro, categoría en la que, por ejemplo, ha militado el Betis Baloncesto esta temporada junto a históricos como el Estudiantes, con el que se está enfrentando en el primer play off de ascenso.

No era fácil la tarea para el cuadro entrenado por el cordobés José Antonio Santaella. Partía con nueve puntos de ventaja, cierto, tras haberse impuesto en la ida por 74-65, un resultado que no reflejó la diferencia entre unos y otros en el pabellón Alameda hace una semana. Y la cosa no iba a ser fácil en la isla de Ibiza, sobre todo por el nivel de un veterano llamado Jordi Grimau, jugador principal del Class Basquet Sant Antonio.

Los locales llegaron a ponerse con ocho puntos de ventaja en los últimos instantes del encuentro gracias a un 83-75 que se convertía en una verdadera amenaza para los moronenses. Restaban sólo 15 segundos para el final y lo que subió al marcador fue un punto más para los visitantes. Ascenso consumado, por tanto.

Los jugadores de José Antonio Santaella supieron sufrir en esta segunda cita de la eliminatoria a pesar de haberse ido al intermedio con ocho abajo con un 40-32. Incluso llegaron a estar por abajo en la eliminatoria en el 62-52, pero siguieron peleando y finalmente tuvieron el éxito que buscaban después de una magnífica temporada. En la parcela anotadora, la ficha del encuentro indica que los más efectivos del CB Morón fueron Javi Marín (18), Luis Parejo (15), Kouadio (13) y José Alberto Jiménez (10).

En la Conferencia Oeste, el Starlabs CB Morón había acabado en la segunda posición gracias a 19 triunfos y 7 partidos perdidos en las 26 fechas de la liga regular. El Zamora acabó como líder. Después fue dejando en la cuneta en los play off al filial del Gran Canaria y el Zornotza. El Zamora, primero en su grupo, también asciende.