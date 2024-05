El CB Morón, a dos partidos del sueño de la LEB Oro

¿Imaginan una población de menos de 30.000 habitantes con un equipo profesional compitiendo con grandes capitales de tú a tú en la segunda categoría del baloncesto nacional? No hace falta echar a volar mucho la imaginación, porque está muy cerca de hacerse realidad. Ochenta minutos, como poco, separan al CB StarLabs Morón de la gloria. De una gesta con letras de oro, como la categoría a la que aspira, después de una temporada para enmarcar en la que busca poner el broche, de oro por supuesto, en una doble cita que arranca este fin de semana con un destino claro: la LEB Oro.

El conjunto sevillano disputa una de las finales del play off de ascenso de la LEB Plata. Tras superar al filial del Gran Canaria y al Zornotza, afronta el último duelo ante el Sant Antoni ibicenco, un club que lleva sólo tres años en la categoría de bronce y que ha apostado con mucho dinero por un ascenso histórico que busca también el cuadro aruncitano. El sábado (18:00) se disputa la ida en el Pabellón Alameda, que será una caldera en la ida de una eliminatoria igualada que, sin embargo, Pedro Castro, presidente moronense, confía en superar para hacer historia.

"Confío en el equipo. Dependemos de nosotros. Nos medimos ante un buen rival, pero si nosotros jugamos a nuestro mejor nivel creo que podemos lograr un ascenso histórico", aseguró el dirigente, que en su primer año al frente de la entidad, manteniendo buena parte de la estructura anterior, como el anterior máximo dirigente, Raúl Pérez, que sigue en la directiva, o el director deportivo, Pepe Reina, "que ha hecho un trabajo magnífico construyendo una plantilla que desde el principio aspiraba a todo".

"Vinimos a sumar al principio del curso, pero estamos multiplicando", señala Castro sobre esta campaña al frente de la entidad, en la que conformó un plantel "con la idea de disputar el play off". "Al inicio del curso sabíamos el potencial que teníamos, pero llegar hasta aquí es fruto de varios factores, desde el buen ojo para fichar de Pepe Reina al trabajo de todos, directiva, jugadores y cuerpo técnico; y, por supuesto, el apoyo de la afición, que será clave", destacó.

En el rival hay nombres ilustres. Desde Jordi Grimau, su máximo anotador en la fase regular y que camino de los 41 años ha anunciado que se retira al final de esta campaña, a Fede Uclés, Dani de la Rúa y el escolta coriano Rafael Casanova, formado en las categorías inferiores del Cajasol desde 2004 a 2009. El cuadro balear viene de batir al Enrique Soler melillense y al Básquet L’Horta Godella, ganando a domicilio el primer duelo de un puntos en ambos casos y sentenciando en casa, con aforo para unas 1.300 personas.

Es por ello que el primer duelo en el Alameda será vital y por ello el pabellón moronense "se llenará". "Aquí la afición aprieta y sabe lo que nos jugamos. En el pueblo entero se respira un ambiente de ilusión como no recordaba. Se palpa un entusiasmo que debe transmitir un plus al equipo", afirmó Castro, cuya empresa, Starlabs, es el espónsor principal del club. Es por ello que ve un posible ascenso a LEB Oro como una opción de atraer nuevas empresas y patrocinadores "para que el proyecto siga creciendo". Porque una cosa tiene claro el presidente. Si el equipo llega a la LEB Oro es para quedarse: "Si ascendemos, Morón tendrá equipo en LEB Oro. No vamos a vender la plaza como se está diciendo".

Ambos conjuntos presentan un balance de 13-2 en casa entre la fase regular y los play off. En el Alameda el Morón no pierde desde el 25 de noviembre pasado, cuando cayó por 72-87 contra el Zamora –que se juega el otro ascenso contra el Albacete–. La fortaleza del conjunto que dirige el cordobés José Antonio Santaella Cuenca reside en el grupo que capitanean la experiencia de Luis Parejo y Javi Marín, segundo máximo asistente de la fase regular. Junto a ellos los puntos los ponen Kouadio, máximo anotador (15,8), José Alberto Jiménez (14,1) y el francés Pavrette (14,1), también segundo reboteador de la competición, aunque la fuerza del equipo está en el colectivo.

"Vamos a salir a por todas ante un gran rival. El partido hay que jugarlo. Confío en los jugadores y todo el equipo técnico, desde el entrenador, que es un trabajador incansable y analiza hasta el mínimo detalle del rival, a su ayudante y el fisioterapeuta. Los tres han sido muy importantes para llegar a este punto en buenas condiciones", insistió Castro, consciente de que "en casa hay que lograr un buen resultado porque todo se decidirá en la vuelta". En Ibiza, dentro de una semana, el Morón no estará solo y ya está confirmado el desplazamiento de unos 200 seguidores sevillanos. Allí no estará solo el Morón, pero el primer paso tiene que darlo en el Alameda ante los suyos, donde espera dejar entreabiertas las puertas de la LEB Oro.