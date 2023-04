The Embassy, una Meca para las estrellas NBA en la Costa del Sol

José Manuel Calderon y Berni Rodríguez, exjugadores de baloncesto y campeones del mundo con España, impulsaron junto a un tercer socio, Manuel Escobar, un pabellón deportivo de élite ubicado en la zona urbanística de El Higuerón, en el municipio malagueño de Fuengirola. Por él, han pasado estrellas del baloncesto europeo y la NBA como Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis e incluso cantantes de fama internacional como el puertorriqueño Ozuna.

El proyecto, llamado ‘The Embassy’ porque pretende ser como una embajada, el lugar donde te sientes en casa pese a estar fuera, supuso una inversión de casi tres millones de euros y nació como una especie de Meca del turismo deportivo, con el objetivo de proveer a un deportista o un equipo “de todas las necesidades que tengan cuando vengan a una estadía, sea de un perfil más de entrenamiento o más vacacional”, cuenta a EFE el malagueño Berni Rodríguez, uno de los tres fundadores.

Esas necesidades no se quedan en el material o la pista en sí, sino que empiezan cuando el deportista o el equipo se baja del avión. En The Embassy les buscan vehículo para desplazarse, hoteles donde hospedarse, restaurantes que visitar y hasta les organizan planes de ocio familiares o personales.

The Embassy es un pabellón de aspecto modernista con dos pistas de baloncesto que poseen todo tipo de materiales de la máxima tecnología, todo cuidado al detalle: canastas oficiales de la NBA, parqué de máxima competición, gimnasio y zona de máquinas, vestuarios con piscinas de frío y calor o salas de reuniones y fisioterapia, todo ello con unas vistas privilegiadas al mar de la Costa del Sol.

Las instalaciones no están abiertas a cualquier público, ya que la clientela es más bien de un perfil privado, sobre todo cuando llega el periodo vacacional. The Embassy se financia de sus patrocinadores y a través de los eventos que organiza, que de momento son seis fijos por temporada más los que surjan.

Berni Rodríguez explica que su proyecto no necesita venderse a través de los medios de comunicación con una gran campaña porque, de hecho, no les interesa. “El perfil de nuestro cliente es muy privado, y eso tiene ya de por sí un altavoz muy potente. Porque nosotros no contamos que está aquí Porzingis, pero si cuelga una foto en Instagram es una gran visibilidad. O por ejemplo el cantante Ozuna, que estuvo el verano pasado con los jugadores NBA y que probablemente vuelva este año”, cuenta.

Base de operaciones de las mejores selecciones del mundo

Las selecciones absolutas de Estados Unidos, Eslovenia y España jugarán los próximos 11, 12 y 13 de agosto, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, un torneo triangular preparatorio para el Mundial 2023 con motivo del centenario de la Federación Española de Baloncesto.

Jugadores de la talla de Luka Doncic, Ricky Rubio, Stephen Curry o Jayson Tatum, siempre que sean seleccionados, se entrenarán en The Embassy durante esos días de torneo, confirma Rodríguez, que asegura que este verano también recibirán a varias universidades estadounidenses y de nuevo a la asociación de jugadores de la NBA, la misma que trajo el año pasado a la estrella de los Celtic Jaylen Brown o al jugador de los Sacramento Kings Domantas Sabonis, nacido en Málaga.

Las tres selecciones se hospedarán en el Higuerón Hotel, a pocos metros de distancia de las pistas, que se ubican en una zona rodeada de viviendas que van desde los 300.000 a las villas más lujosas de hasta 5.995.000 euros.

Las actuaciones para levantar The Embassy desde cero han derivado en un centro de entrenamiento con 2.525 metros cuadrados de superficie, de los que más de la mitad, concretamente 1.569, se destinan a pistas y graderíos. Su diseño se integra con el entorno donde se encuentra enclavado, amplias zonas verdes y una mirada al mar que siempre gusta a equipos y jugadores.

Pese a tener una clientela exclusiva, eso es más en el periodo vacacional. Porque durante todos los días del año el pabellón está activo para los más jóvenes que practican el baloncesto en Fuengirola. Existe una gestión público-privada del Ayuntamiento, que como única condición puso que cedía esos terrenos a cambio de que aquí entrenaran los niños y niñas de los clubes de baloncesto del municipio.

“No dependemos del Ayuntamiento en nada, sí hay colaboración. Por ejemplo, si hacemos un evento y necesitamos policía local hay plena disposición. La única condición era que los jóvenes de los equipos de Fuengirola entrenen y jueguen. Y entrenar en el mismo suelo que entrena Jaylen Brown, y con el mismo material, es una pasada para ellos”, relata Berni.

Equipo y plan de gestión

En The Embassy trabajan unas doce personas fijas más las que contratan para eventos más grandes. Lo cuenta el exjugador del Unicaja de Málaga: “Tenemos, primero, a la Academia 365 (otro proyecto deportivo-social de Berni), con un equipo de 25 entrenadores que trabajan con nosotros cuando tenemos un evento más grande, como Superbasket Lover, los chicos con diversidad funcional cognitiva. También tenemos a una persona de comunicación; a nuestro director de técnica individual Alfonso Sánchez, los dos trabajadores que están aquí en la instalación todos los días y, por supuesto, los tres socios”.

Desde que abriera en marzo de 2022, el éxito del proyecto ha pulverizado las expectativas de todos sus socios fundadores: “Se han superado todas las previsiones. Nos hemos sorprendido todos”, asegura Berni.

También habla en nombre de sus compañeros de proyecto, José Manuel Calderón y Manuel Escobar: “‘Calde’ está más que presente, aunque esté lejos en Estados Unidos. En el día a día estamos más Manolo y yo. Buscamos aterrizar todas las ideas que tenemos y las vamos dosificando, porque son muchas. Está muy metido en todo lo que significa el espacio, Málaga, Andalucía y temas fundacionales”.

En una idea inicial, dibujaron un plan de crecimiento en tres o cuatro fases y ahora se encuentran en la primera. “Trabajamos por eventos, tenemos seis eventos fijos por temporada más las nuevas líneas de The Embassy Sport Science y The Embassy Club (para empresas). Vamos sobre la marcha, estudiando el crecimiento. Intentamos no agobiarnos, porque en este proyecto una de las premisas es pasárselo bien”, asegura.

Una idea que partió de una pregunta: ¿Por qué en Estados Unidos se reúnen los jugadores para hacer entrenamientos y aquí en Europa no ocurre? Y una ejecución que ha salido bien, con una inversión de casi tres millones y un retorno satisfactorio que les ha permitido experimentar con otras vías, como con un simposio de Estudio, Desarrollo e Investigación del Deporte, llamado ‘ESSE- Embassy Sport Science Excellence’.

Todo ello habiendo ganado previamente un concurso público que partió de una idea del Ayuntamiento de Fuengirola, que dio pie a The Embassy casi por casualidad, como explica el entrevistado: “Supimos que Fuengirola tenía la idea de construir una instalación más profesional para hacer baloncesto. Y liberar espacio de otros pabellones. El Ayuntamiento tuvo el inicio de la idea y nosotros lo aprovechamos”.

Ahora, el centro de entrenamiento The Embassy, que no depende de ningún ente externo, sigue avanzando con el ambicioso objetivo de “ser el centro de este estilo más importante de Europa”.