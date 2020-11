Tomás Martínez, un ejemplo de superación en la Titan Desert

Las ganas de vivir y un afán de superación incesante han hecho que Tomás Martínez que sufre cáncer de pulmón, hígado y bazo, haya finalizado su tercera participación en el Titan Desert que este año se ha disputado en tierras almerienses.

Pocas palabras y mucha admiración para Martínez que lucha cada día por sentirse vivo y seguir adelante pase lo que pase y en las circunstancias que uno se encuentre. Ver a este campeón cruzar la meta ha sido un momento único. De rodillas y con lágrimas en los ojos, se acordaba de todas esas personas que lo han apoyado días tras día y sobre todo ha querido dar visibilidad a todos aquellos que están en su misma situación.

Más de 400 km en 5 etapas y con más de 7.000 metros de desnivel positivo, todo con fines solitarios ya que Tomás ha querido donar por cada kilómetro que ha recorrido la misma cantidad al Banco de Alimentos de la capital almeriense. Esta acción la ha llevado a cabo gracias, en parte, a la empresa en la que trabaja (Grupo MAT) y Euromáster que lo llevan acompañando desde anteriores ediciones. Para Martínez contar con el apoyo de su empresa le "da fuerzas para seguir luchando. Y tiene doble recompensa, porque con mi esfuerzo servirá para ayudar a los más necesitados".

Un titán ante la vida

Tomás Martínez llevó a cabo unas declaraciones antes de participar en el pasado Titan Desert celebrado en el desierto de marruecos, en las que dejó constancia de su fuerza ante las dificultades que le acontecen. "La gente cuando empecé a hacer esto, me decía que estaba loco, el médico de dijo que a dónde iba. Con lo que llevo encima con la enfermedad y todo lo que me está pasando llegar y hacer la Titán Desert ha sido un subidón muy grande y un ánimo para seguir luchando contra el cáncer", afirmaba Tomás.

Para este deportista de alto nivel la mejor medicina ha sido la competición, "creo que si no hiciese todo esto, me apagaría y estaría peor. Me está haciendo efecto". Según Jorge Ocaña, director del Área de Madrid de Euromáster, Tomás "simboliza perfectamente lo que es un ejemplo de superación como “Héroes de la felicidad", una iniciativa de esta empresa en su programa de Responsabilidad Social Corporativa.

Una prueba tan dura como la Titan Desert ha hecho que se de visibilidad no sólo al deporte como solución y liberación de problemas sino como un escaparate al mundo para demostrar que la lucha constante da sus frutos.