El Betis Futsal despidió la temporada con un meritorio triunfo por 5-4 ante el Cartagena, un equipo de play off que acabó la fase regular en cuarta posición. Cumplió el equipo verdiblanco, pero sus rivales por la octava plaza, última en juego para seguir vivo en la lucha por el título, no fallaron el Fútbol Emotion Zaragoza, que se llevó el premio, ni el Industrias Santa Coloma, aunque el décimo puesto final no empaña una gran temporada del conjunto sevillano.

El equipo hispalense cerró su campaña de debut en Primera División con el décimo puesto y 46 puntos, sólo con dos puntos menos que el cuadro maño, séptimo, y uno por debajo del Valdepeñas, octavo clasificado.

Tras una primera fase del encuentro en la que uno y otro conjunto se vigilaban con el reto de no dejar huecos atrás a su rival, Víctor Arévalo abrió el marcador para el Betis, si bien el cuadro murciano, que se jugaba acabar tercero –fue cuarto al final– en la liga, hizo la igualada poco después aprovechando un error atrás de los locales, por mediación de Andresito.

Con el 1-1 se llegó al descanso. Un resultado que no le valía a un Betis Futsal que dio un paso adelante en la reanudación, algo que el Cartagena aprovechó para darle la vuelta al marcador en un momento. Primero repitió Andresito para adelantar a los suyos y después marcó Waltinho para poner un 1-3 que ponía las cosas muy difíciles a los de Juanito Cupim.

Pero en esta temporada el Betis ha demostrado no bajar los brazos nunca. La lucha identifica al equipo heliopolitano y Rubén Cornejo redujo distancias con fuerte disparo. Un minuto después Borja Blanco llevó de nuevo la igualada al luminoso y casi sin tiempo para reaccionar el Cartagena encajó el 4-3, obra del máximo goleador verdiblanco Emilio Buendía.

Quedaban muchas emociones aún en la despedida de la temporada y Waltinho elevó de nuevo el empate, aunque no tardó el Betis en marcar el 5-4 definitivo, cuando el capitán Rubén Cornejo se encargó de cerrar el curso para los sevillanos con una sonrisa, hasta la temporada que viene.