Como ya viene siendo habitual otra jornada espléndida con la que ha obsequiado la bahía a tan importante flota. Esta vez, y al adelantarse la hora a las 13:00, el viento dominante era del sur oeste con 10 nudos de velocidad que conforme iba subiendo la temperatura y las horas iba girando hacia la derecha y subiendo la intensidad. La presidenta del Comité de Regatas, la española María Torrijo, bajo cuya batuta estará la próxima Copa América y las regatas de los JJ.OO. de Tokio, declaraba a este periódico: “En mis largos periplos por las regatas del mundo, no había visto un campo de regatas como éste. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, pero a partir de ahora seré una de sus mas firmes defensoras, ya que considero que está muy por encima de otras que sólo tienen mayor renombre, el que en estas 10 pruebas, no haya tenido que haber un solo cambio de recorrido lo dice todo”.

Con todo por decidir y con puntualidad británica a las 13 horas se dio la salida a la penúltima y novena prueba de las Puerto Sherry 52 Súper Series. Enconada lucha por el pin entre Azzurra, el Bronenosec, a la que se unía el Quantum. Azzurra se libraba, al menos temporalmente, del marcaje de los rusos y realizaba una salida impecable libre y con viento limpio. Mientras tanto, el Platoon y Provezza se aprovecharon de esta lucha y se presentaron en primera posición en la boya primera del recorrido, seguido en tercer lugar por el Azzurra y Quantum. Victoria final, casi de foto finish, en esta prueba para el Platoon sobre el Provezza, con Sled en tercer lugar seguido del Azzurra, Quantum, Phoenix 11, Alegre, mientras que los rusos del Bronenosec ocupaban la última posición.

Con estos resultados el Azzurra recuperaba el liderato, seguido de los rusos con 34, Provezza también con 34 y Platoon con 36.

Con todo por decidir a las 14:40 se daba la salida a la última prueba de las 10 que completaban la serie. Azzurra, que había señalado falta de velocidad con estas condiciones, peleaba duro con el Bronenosec la salida por el pin, el marcaje entre los dos barcos era implacable y el resto de la flota, sobre todo los barcos que ya no pintaban nada en la clasificación general, se aprovechaban de este suceso y lideraban la flota.

Siendo el británico Alegre, seguido de un recuperado Quantum, al que por fin se le veía navegar por los puestos de cabeza, los grandes favorecidos. Estos dos barcos acabarían la prueba en los puestos primero y segundo. Pero la lucha estaba por detrás, entre los puestos tercero y quinto. En la primera baliza el Provezza era penúltimo y el Azzurra sexto, mientras que el Bronenosec era quinto, liderato para los rusos. En la segunda el barco ruso se colocaba tercero, pero los turcos ya eran cuartos y Azzurra recuperaba hasta la quinta posición, liderato para Azzurra. En la tercera baliza, el Provezza seguía cuarto, el Azzurra quinto y el Bronenosec tercero. Con estas posiciones el ganador virtual era el Azzurra. En el último tramo y en un clamoroso error de marcaje del Azzurra permitió que el Platoon lo adelantara y se colocara quinto. De esta manera relegaba a la sexta posición al Azzurra, que vio como definitivamente se le escapaba de las manos un triunfo muy trabajado.

El orden de llegada de esta décima y última prueba fue: Alegre, Quantum, Bronenosec, Provezza, Platoon, Azzurra, Sled y Phoenix 11.

Una vez contabilizados los puntos de las 10 pruebas celebradas, la clasificación general de las Puerto Sherry 52 Súper Series quedaba así: En primer lugar, el Provezza, con 38 puntos, seguido del Azzurra, con 39; en la tercera posición, el Bronenosec, también con 39, mientras que en la cuarta plaza se situó el Platoon con 41, seguido del Sled, que ya se marchó a los 47 puntos. La sexta plaza fue para Alegre, con 48, la séptima para Quantum Racing, con 50, y la octava para el Phoenix 11, con 58.

Tras las dos regatas del circuito 52 Súper Series, Royal Cup, celebradas en Menorca y Puerto Sherry, la clasificación general está encabezada por los turcos del Provezza con 67 puntos, seguidos del Platoon con 69 y del Azzurra con 77 puntos.