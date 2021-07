Uchimura se cae y pierde su trono en los Juegos de Tokio

Kohei Uchimura, campeón olímpico de gimnasia en 2012 y 2016, se cayó de la barra, el único aparato que va a disputar en los Juegos de Tokio, y su nota de 13,866 no le dará para entrar en la final. Este accidente, sufrido en los Juegos que se disputan en su país, llegó en el momento más inoportuno para el rey Kohei, pero no emborrona ni un poco su excepcional carrera, la del mejor gimnasta que ha habido en la historia.

A sus 32 años, Uchimura renunció a tomar parte en la competición por equipos al considerarse mayor para hacer un buen papel. Quería centrarse así en luchar por una medalla en la barra, donde deseaba firmar "el ejercicio perfecto". No fue posible.

Con una rutina de dificultad 6,600, la más alta presentada hasta el momento en los Juegos, el seis veces campeón mundial empezó su ejercicio de forma espectacular, con tres sueltas de altísimo riesgo que ejecutó con seguridad. Sin embargo, al final del programa, en un desplazamiento sobre la barra con doble giro se le soltó una mano y cayó al suelo.

