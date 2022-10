Pilar Lamadrid, ante su último reto en Brest con una motivación especial

La gran cita de la temporada en la clase iQFoil se inicia este lunes, 17 de octubre, día marcado en rojo en el calendario de Pilar Lamadrid para intentar poner la rúbrica al que está siendo de momento el mejor año de su carrera. En plena madurez deportiva, cumplirá los 26 el próximo 12 de diciembre, la windsurfista sevillana afincada en El Puerto de Santa María afronta el Campeonato del Mundo de Bret (Francia) con la intención de mejorar el cuarto puesto alcanzado el pasado curso en esta competición.

Ubicada desde el mes de junio en la primera posición del ránking mundial de su modalidad, incluida en el programa de los Juegos de París 2024, la regatista con licencia del Club Náutico Puerto Sherry se ha entrenado a conciencia en el campo de regatas galo durante las últimas semanas para volver a pelearse con la élite de la clase. El objetivo no es otro que aumentar un palmarés que en el presente ejercicio incluye tres triunfos y un subtítulo internacionales, además de un séptimo puesto en el Campeonato de Europa y un cuarto en los Juegos Mediterráneos.

En el Campeonato del Mundo, cuyas mediciones de material y confirmación de participantes han comenzado este fin de semana y disputará sus pruebas hasta el sábado 22, Pilar Lamadrid (ESP-12) se las tendrá que ver con una flota de más de un centenar de tablas. Entre ellas no faltarán las mejores especialistas de la clase iQFOil, incluida la vigente campeona mundial y europea, la francesa Helene Noesmoen, sin olvidar a las poderosas regatistas británicas, israelitas o chinas, entre otras rivales.

Por delante, la andaluza, incluida en el denominado Team España Élite del Consejo Superior de Deportes, tiene seis días de competición y mangas previstas en formato popa-ceñida, slalom y maratón que culminarán con la Medal Race, reservada a las diez primeras clasificadas de las series finales y que incluirán cuartos de final y semifinales.

El mejor homenaje a Ricardo Carracedo

El reciente fallecimiento del que fuera entrenador de Lamadrid en su etapa infantil y juvenil, el sevillano Ricardo Carracedo, es un aliciente más para buscar un buen resultado con el que honrar la memoria del técnico con el que precisamente debutara en el campo de regatas de Brest, hace casi una década con motivo de un Campeonato de Europa juvenil de la clase RS:X en el año 2013.

Estas son las declaraciones de Pilar Lamadrid a escasos días de iniciar la competición: “Me alegro mucho de haber podido entrenarme aquí varias semanas porque las condiciones son muy particulares, y además hemos vuelto prácticamente al invierno. Por lo demás, van a estar todas las regatistas top a nivel mundial, ya que hay más de 100 inscritas, por lo que tengo ganas de ver qué nos depara la competición, en la que no sabemos las condiciones de viento que vamos a tener, porque el parte cambia cada día."

"A nivel personal estoy satisfecha con el trabajo previo hecho de cara al Mundial, para el que me siento con fuerza y confianza, preparada para cerrar la temporada con un buen resultado, que me gustaría dedicar a Ricardo Carracedo, con el que debuté en Brest. Como él decía siempre, me gustaría disfrutar de cada regata. Y es lo que pienso hacer, Ricardo”, concluyó la representante española en el Campeonato del Mundo.