El CB Rinconada juega en Alicante a vida o muerte

El Club Bádminton Rinconada debe ganar en su visita al CB Alicante para seguir con opciones en una trascendental segunda vuelta que se presume disputada y de mucho interés en este Grupo B de la División de Honor de bádminton. De no ganar, supondría estar a merced de lo que los equipos de la cabeza de la tabla hagan en sus encuentros, además de sumar un bagaje de derrotas prácticamente insalvable debido a la complejidad del grupo y las pocas jornadas que restan.

Los rinconeros vienen de perder en casa frente al CB San Fernando, en un encuentro donde los rinconeros no estuvieron acertados y acabaron pagando caro el desacierto en el dobles mixto. Los rinconeros actualmente cierran la tabla del Grupo B, aunque, eso sí, tal es la igualdad en el grupo que solo el CB San Fernando cuenta todos sus encuentros por victorias.

El resto, desde el segundo hasta el cuadro rinconero, se encuentran empatados a 3 puntos al inicio de la segunda vuelta. Es por ello que de aquí al final de la fase regular, los encuentros serán una autentica final para el Bádminton Rinconada, que quiere eludir los fantasmas y mantener sus opciones de pelear por estar entre los cuatros mejores del campeonato nacional.

Antonio Molina es consciente de esta situación, afirmando que "de perder se complicaría las plazas del grupo que dan derecho a disputar el play off de semifinales, y sería un auténtico mazazo para las aspiraciones del equipo y de la propia entidad".

La preparación del encuentro no es nada halagüeña, puesto que los jugadores internacionales se encuentran repartidos entre el Mundial de Huelva y los Internacionales de Italia, algo que hace difícil el camino consciente de tan importante duelo con un buen equipo como es el Club Bádminton Alicante. "No debemos olvidar que la pasada temporada caímos derrotados tanto en casa como en Alicante con este equipo. Será muy difícil la empresa que se nos presenta", señala el técnico rinconero.

Debido a la situación irregular que vive la plantilla rinconera, el técnico confirma que tendrá puesta todas las miras en un mercado de invierno que arranca en este mes de diciembre, donde tanto Molina como la entidad han acordado la búsqueda de al menos uno o dos refuerzos que mejoren las prestaciones de la actual plantilla.

A pesar de todos los contratiempos que se puedan generar, los pupilos de Antonio Molina viajarán a Alicante con la mente puesta en conseguir los tres puntos y seguir soñando con el play off por el título. "Viajará la totalidad de la plantilla y con toda seguridad jugarán los que se encuentren en perfectas condiciones para garantizar 4 partidos que nos darán la victoria que necesitamos para afrontar la segunda vuelta con posibilidades de estar una temporada más en la lucha por el título. No es la primera vez que nos encontramos bajo presión. La temporada pasada también parecía complicado estar en las semifinales y lo hicimos. No me cabe duda que la plantilla al completo es de las mejores del campeonato, y los jugadores son conscientes de lo que supone para el club no estar en las semifinales. Es por ello que estamos preparados para afrontar esta segunda vuelta con el difícil reto de remontar el vuelo y estar entre los dos mejores del grupo".