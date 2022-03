Sufrida victoria de Sevilla Linces en casa ante Tenerife Helldogs (10-0)

Volvió Sevilla Linces a la senda de las victorias en la LNFA Serie B, competición nacional organizada por la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), con un triunfo por 10-0 muy sufrido en las instalaciones deportivas Parque Alcosa ante unos aguerridos Tenerife Helldogs, que nunca se rindieron ni le perdieron la cara al partido.

El encuentro no empezó bien para los hispalenses ya que en un fumble perdieron la posesión del balón, pero la defensa obligó a Helldogs a despejar. Más adelante llegó la primera gran actuación de la defensiva sevillana, con el safety #22 Álvaro de Vega interceptando un pase de los canarios y dejando a su equipo pisando terreno rival.

La ofensiva de Linces lo aprovechó y consiguieron el touchdown gracias a un pase del quarterback #7 Julián para el tight end #8 Paulino, que tras completar el pase corrió hasta entrar en la endzone tinerfeña. El wide receiver #3 Bruno redondeó la faena atrapando un pase para la conversión de dos puntos (8-0). Con un muffed punt recuperado por Helldogs se llegó al segundo cuarto.

Los visitantes estuvieron muy cerca de anotar, pero una buena defensa de Sevilla Linces en su goal line forzó el turnover on downs. En el drive ofensivo de los hispalenses, Helldogs respondió de la misma manera, evitando nuevas anotaciones. Los tinerfeños vieron como un touchdown a su favor fue anulado por falta, para acto seguido ser interceptados por el cornerback #81 Wiwi. Sin embargo, se llegó al descanso con otra INT esta vez para los canarios.

Al inicio del tercer cuarto, el defensive end #23 Folgori capturaba al QB rival en su propia endzone para sumar dos puntos más al marcador de Sevilla Linces con un safety (10-0). No pudieron seguir sumando más los hispalenses que fallaron un intento de field goal desde 30 yardas. El luminoso no se movería más con unos Tenerife Helldogs que nunca dieron su brazo a torcer y lo intentaron hasta el final, con la defensa de Linces forzando un turnover on downs con el que se cerraba el partido a su favor.

Tras este triunfo, el balance de Sevilla Linces es de 4-2, quedándoles ya un último duelo ante Mairena Blue Devils, que promete ser definitorio para el futuro de ambos equipos en la lucha por clasificarse a play off de la LNFA Serie B.