Ana Cantero, campeona de España de piragüismo sub 23

Sevilla/La palista del Círculo Mercantil Ana Cantero volvió a subir a lo mas alto del piragüismo español en su categoría. Con el título de campeona de España sub 23 en C1, vuelve a reinar en la modalidad y ya son cuatro títulos los que tiene en su palmarés, dos en la categoría júnior y con el de este año ya tiene otros dos en sub 23. La canoísta sevillana acudía al campeonato nacional con vistas futuras al Campeonato del Mundo en esta distancia que se disputa en Montemor (Portugal) y no iba a desaprovecharlo. En esta edición, en su ciudad natal, volvió a demostrar el gran estado en que se encuentra y resaltó que es uno de los grandes nombres a seguir en el piragüismo nacional.

El Guadalquivir volvió a ser sede del inicio de la temporada de sprint dando lugar al Campeonato de España que precisamente este año celebraba su LV edición. Un fin de semana en la capital hispalenese en la que más de 800 palistas compiteron sobre las aguas del canal del CEAR de la Cartuja. Asimismo comenzaba para el piragüismo de sprint español un nuevo ciclo olímpico de cara a la cita de Los Ángeles 2028, fecha en que seguro más de un palista ya la tiene en mente.

El K1 de larga distancia tiene actualmente dos grandes protagonistas. En la categoría masculina, Paco Cubelos, y en la femenina, Estefanía Fernández. Ambos participaron en los Juegos Olímpicos de París el pasado verano y han comenzado la temporada representando a sus nuevos clubes. Cubelos, natural de Talavera y ahora miembro de los Delfines de Ceuta, se llevó la victoria en la final del K1 5.000 tras una ajustada llegada en la que superó a Walter Bouzán y Adrián Martín. Con este triunfo, el palista suma ya seis títulos en esta competición, consolidándose como el gran dominador de la distancia en España.

La sevillana Ana Cantero, en una imagen de archivo de su anterior título como sub 23. / RFEP

Estefanía, quien esta temporada competirá representando al Fluvial de Lugo, repitió su hazaña del año pasado al imponerse nuevamente ante las mismas rivales. Miriam Vega y Laura Pedruelo completaron el podio, llevándose la plata y el bronce, respectivamente. Con esta victoria, la palista emeritense acumula ya tres títulos consecutivos en esta competición reafirmando su dominio.

La canoa

En las categorías de canoa, ha habido cambios en lo más alto del podio respecto al año pasado. En la final femenina del C1 5.000, la vuelta de la madrileña María Corbera se tradujo en una nueva victoria y ya suma seis títulos dorados. Acompañando a María en el podio se situó Antía Jácome, que, pese a no ser una habitual de esta distancia y al llevar un par de años sin competirla, demostró que puede ser competencia en finales como esta. Tercera terminó la palista del Mercantil Ana Isabel Hermoso.

En categoría masculina, Jaime Duro afrontaba el reto de defender el título. Una brillante e intensa carrera por su parte junto a Noel Domínguez iba a decidir el campeón, pero en la última ciaboga Noel Domínguez con un gran acelerón final consiguió recuperar el título conseguido en 2023 y proclamarse campeón. Con esta victoria, suma un total de cinco oros en la competición, incluyendo sus dos triunfos como júnior y uno en la categoría sub 23. Detrás de Jaime, en tercera posición, finalizó Adrián Sieiro, quien celebró con entusiasmo su primera medalla en este campeonato.

Estefanía Fernández, durante la final del K1. / RFEP

En la categoría sub 23 , el asturiano Alberto Llera sumó su cuarto oro en K1 5.000, que en un final cargado de emoción, venció en un apretado esprint para coronarse de nuevo en Sevilla. Otros dos nombres a tener en cuenta en esta categoría son Yaiza Novo y Daniel Grijalba. Novo, que este año debutó en sub 23, revalidó el título que había conseguido en K1 5.000 el año pasado cuando aún competía como júnior. Por su parte, Grijalba también repitió triunfo en el C1 5.000, logrando el título en su tercer año en la categoría sub 23.

En cuanto a los júniors, Laura Figaredo y Francisco González se estrenaron como campeones del K1 5.000, al igual que hicieron en el C1 5.000 Marta Candón y Héctor Vázquez.

Los vencedores de las pruebas en categorías júnior y sub 23 han asegurado su clasificación para el Campeonato del Mundo de su categoría en esta distancia. Por otro lado, en la categoría sénior, los campeones obtienen el pase para disputar la misma prueba en la primera Copa del Mundo en Szeged, un evento clave que sirve como acceso al Campeonato del Mundo que se celebrará en agosto en Milán.