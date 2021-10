El arrebato de Cristiano Ronaldo y su posterior disculpa tras la debacle frente al Liverpool

No corren buenos tiempos para el Manchester United ni para su gran estrella, Cristiano Ronaldo. El portugués, que regresó este verano a Old Trafford tras su exitoso paso por el Real Madrid y la Juventus, no pudo hacer nada para evitar la sonrojante goleada encajada frente al Liverpool en el Clásico británico (0-5), en la que es la mayor derrota encajada por los red devils en casa frente al conjunto red.

De hecho, si por algo destacó el exmadridista frente al conjunto de Jürgen Klopp fue por una lamentable acción antideportiva, fruto de la frustración de un jugador acostumbrado a ganar y que en los últimos tiempos no para de encajar derrotas en la Premier, con el equipo séptimo a ocho puntos del liderato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAZN España (@dazn_es)

Al filo del descanso, y ya con un contundente 0-3 en el marcador, Cristiano Ronaldo perdió los papeles en una acción con Curtis Jones tras desaprovechar un mano a mano ante el meta Alisson. El portugués derribó al canterano del Liverpool con una primera patada y, con el rival ya en el suelo, le propinó otros dos pelotazos en el cuerpo sin posibilidad alguna de robar el balón. La acción provocó la reacción de Van Djik y Robertson, que acudieron rápidamente a recriminarle este feo gesto, que fue solventado con tarjeta amarilla por el colegiado del encuentro, Anthony Taylor.

En la segunda parte no hubo opción para la reacción de los de Ole Gunnar Solskjaer, hasta acabar encajando una dura 'manita' que deja al técnico en la cuerda floja. Cristiano, a su manera, se disculpó con los aficionados de los red devils por la dolorosa derrota con un mensaje en sus redes sociales, reconociendo que la culpa "es nuestra, solo nuestra, porque no hay nadie más a quien culpar" y que los fans "se merecen algo mejor que esto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Para el portugués los aficionados fueron "una vez más, asombrosos en su constante apoyo" y apuntó que "depende de nosotros corresponder. ¡El tiempo es ahora!".