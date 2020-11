Atlético de Madrid-Barcelona, en directo

Atlético de Madrid y Barcelona disputan en el Wanda Metropolitano el duelo más atractivo de la jornada en LaLiga Santander. La solidez de los colchoneros pone a prueba a un Barça de Koeman que no ha tenido un feliz arranque de temporada y que, con dos partidos menos, es octavo a nueve puntos del liderato. Los de Simeone, también con dos encuentros aún por disputar, acechan a la Real en lo más alto de la tabla tras contar por victorias sus últimos cuatro partidos en el campeonato. Ambos se pueden beneficiar del empate entre el Villarreal y el Real Madrid, también situados en la zona alta de la tabla.

La inoportuna lesión de Luis Suárez resta un punto de morbo al duelo, pues el uruguayo no podrá enfrentarse a su ex equipo ni a su amigo Leo Messi. Sí estará, salvo sorpresa mayúscula, Antoine Griezmann, que sigue sin encontrar su sitio en el conjunto azulgrana pero que apunta como sustituto del lesionado Ansu Fati en el once del técnico holandés. El heredero del 7 del francés en el Atleti, el portugués Joao Félix, es la gran esperanza de los rojiblancos para mantener su inmaculada trayectoria.