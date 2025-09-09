Bernal gana otra etapa mutilada en la Vuelta

De nuevo las protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo Israel lograron neutralizar ayer una etapa de la Vuelta a España. Después del episodio de Bilbao, la decimosexta jornada, que debía cubrir el recorrido entre Poio y Mos y Castro de Herville, adelantó la meta 8 kilómetros por los altercados que se estaban produciendo en algunos tramos. En medio del caos y con la carrera ya mutilada, el colombiano Egan Bernal se apuntó la etapa al esprint por delante de Mikel Landa, con quien iba escapado. Sobre la marcha, y en vistas del ambiente agitado, la organización volvió a lanzar un comunicado que ya va siendo habitual de acortar el día por manifestaciones que comprometen la seguridad.

Otra vez el caos

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, resonaba el mensaje de la Vuelta.

El español del Soudal Quick-Step demostró una gran evolución en su preparación del Mundial

Bernal y Landa se convirtieron en los protagonistas de la mutilada etapa. La mejor parte fue para el doble campeón de Colombia, en ruta y contrarreloj, todo un ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia, quien estrenó su palmarés en la Vuelta como vencedor de la decimosexta etapa, la esperada clásica gallega.

El líder Vingegaard se para junto a sus compañeros de equipo. / Javier Lizón | Efe

La victoria de Bernal, la número 22 en su palmarés, no tuvo la brillantez que merecía un hombre que volvió a nacer en 2022 tras sufrir un accidente gravísimo en su país cuando se entrenaba, del que sobrevivió de manera milagrosa. Landa, su compañero de viaje, se quedó con las ganas. El español, al menos, despertó el landismo y demostró una gran evolución en su objetivo de preparar el Mundial.

General sin cambios

Mientras en cabeza estos dos corredores se jugaban un triunfo sin brillo, el pelotón rodaba ajeno a lo que sucedía por delante. Los hombres de la general ya habían renunciado al triunfo parcial y se preparaban para el asalto al Alto de Castro Herville, última subida del día. Pero tras escuchar el anuncio de la organización se dedicaron a rodar y llegar de la mano, entre bromas incluso, hasta el punto improvisado de conclusión.

¿Habrá final en la capital?

De nuevo las protestas se impusieron a la organización de una carrera que empieza a verse desbordada por los acontecimientos. Así, por segunda ocasión se alteró sobre la marcha el desarrollo de una competición que vive con estrés el día a día. Tanto la Vuelta como las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen claro que las protestas van a seguir hasta Madrid. Las iniciativas y llamamientos en redes sociales por parte de colectivos se suceden, son imparables, y las perspectivas hasta la última etapa son de probable agitación. Algunas maniobras no se han hecho esperar. En la etapa gallega interrumpida varias personas fueron detenidas por cortar un árbol que cayó sobre la carretera por donde debían pasar los ciclistas. Sube la temperatura reivindicativa propalestina. La misma que le costó la caída el domingo a Javier Romo y que se retiró ayer debido a las lesiones que le acarreó.