Altas miras antes del estreno

Los nueve fichajes del Coosur Betis ya fueron presentados tras la puesta de largo oficial de los tres últimos: Agbelese, Evans y Brown. Ninguno sacó los pies del tiesto, aunque como al resto dela plantilla, incluso el técnico Joan Plaza, que habla de sentirse "extrañamente esperanzado", aunque matizó tras el torneo de Menorca poniendo los pies en el suelo de nuevo: "El objetivo es salvarnos; si podemos conseguir más, el tiempo lo dirá".

En la misma línea se expresaron los tres jugadores. Todos contentos por la oportunidad que les brindó el conjunto verdiblanco y por jugar en la ACB, "la segunda mejor liga del mundo". Lo normal cuando un norteamericano habla antes de empezar su primera temporada en la Liga Endesa (no en el caso de Agbelese, que ya estuvo en el Gipuzkoa). Lo que no fue normal fueron las palabras de Brown al ser cuestionado sobre si creía que el equipo podía luchar por algo más que la permanencia: "A veces por tener expectativas altas la gente me toma por loco. Tenemos experiencia y conocemos a algunos de los rivales. Podemos hacer algo importante este año. Nos vemos capaces de estar arriba y tenemos mucha confianza en nosotros".

Agbelese, incluso, se arevió a pronunciar palabras prohibidas por San Pablo desde hace tiempo. "¿Luchar por algo más? Por supuesto. Tenemos un gran entrenador y un grupo talentoso. Vamos partido a partido, pero con la máxima ilusión por estar metidos en la batalla por los play off". Palabras mayores. Evans, por su parte, tiró de tópico al hablar de "ir día a día y competir en cada partido". "Al final el resultado de este duro camino se verá reflejado", indicó.

AGBELESE "¿Luchar por algo más?, por supuesto; tenemos un gran entrenador y un grupo talentoso para estar metidos en la batalla por los play off"

El base, precisamente, es de los más activos en redes sociales y se mostró "encantado" en una ciudad que está "disfrutando". "Es fantástica, la ciudad más bonita de las que he jugado en Europa", añadió sobre Sevilla. Y sobre el Betis: "El vestuario está muy unido y hay un buen grupo de jugadores".

BROWN "Podemos hacer algo importante este año; nos vemos capaces de estar arriba y tenemos mucha confianza en nosotros"

EVANS "La ciudad es fantástica y la estoy disfrutando; creo que es la más bonita de las que he jugado en Europa"

En esa línea habló también Brown, quien preguntó "a mucha gente sobre la ciudad y todos me hablaron maravilllas. Tenían razón". El ala-pívot destacó la "unidad" del vestuario y lanzó un augurio: "Creo que vamos a sorprender y a hacer un buen papel en esta liga".

Agbelese, el último en llegar, destacó "la buena acogida" de sus compañeros, y que tanto Erick Green como Jerome Jordan le recomendaron fichar por el Betis. "Todos me hablaron bien de la ciudad y la gestión del club". "Llevo jugando profesionalemente 10 años y tengo soltura para coger rápido los conceptos que me indica el entrenador y los compañeros me ayudan cuando no entiendo algo. Plaza me pide energía, que vaya fuerte y que trasmita fuerza y alegría al grupo", indicó el pívot.