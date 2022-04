El Coosur Betis se gana el derecho a mantener la esperanza (79-69)

Triunfo imprescindible para un Coosur Real Betis que se agarra a la vida y seguirá peleando hasta el final por seguir en la Liga Endesa una temporada más. El equipo de Luis Casimiro tuvo arrestos para reaccionar después de un tercer cuarto pésimo y hasta debió dejar a su favor el basket average particular de no ser por las manos blandas de Pasecniks en la penúltima acción del litigio. El pívot letón, con unos números magníficos a lo largo de toda la tarde, no fue capaz de agarrar el pase lateral y los números quedan igualados entre ambas escuadras a expensas del general.

Pero ésas son combinaciones que habrá que hacer ya en las últimas jornadas, que por supuesto que siempre son bienvenidas, pero que en este caso lo realmente trascendente era acabar con un punto más anotado que el Casademont Zaragoza. El Coosur Betis le añadió un cero por detrás para totalizar una ventaja de una decena y ganar por 79-69.

Era imprescindible añadir un triunfo más al casillero, alcanzar la cifra de siete y, al menos, tener a tiro de piedra a ese nutrido grupo de escuadras que caminan con ocho, entre las que se encuentra este Casademont Zaragoza que demostró en el Palacio de los Deportes de San Pablo los porqués de estar en esta situación tan angustiosa también.

Se enfrentaban el último clasificado con el penúltimo y eso ya garantizaba que el juego no podía ser precisamente digno de un partido bueno de la NBA, donde también surgen unos pestiños de consideración. Todo fue muy igualado, al menos durante el primer tiempo, con ventajas siempre para los verdiblancos aunque con un estrecho margen que no permitía ensanchar la diferencia más allá de los cuatro puntos. En ese primer tramo funcionaba a la perfección en el ataque Pasecniks, quien anotaba con facilidad ante la diferencia de estatura y de calidad con los pívots maños, sobre todo porque el islandés Hlinason, el único que también veía las cosas desde tan alto, demostraba un pasotismo insoportable para los suyos.

Evans, como siempre, también ayudaba, Pablo Almazán echaba una mano dentro de sus características, también Báez aportaba y Wiley se quedaba sólo en los rebotes. Pero el Coosur Betis añoraba una mayor participación de Vitto Brown y que Cvetkovic se equivocara alguna vez y anotara un triple. Paradójicamente, ambos serían trascendentales en los momentos decisivos del último periodo para que los anfitriones le dieran la vuelta al marcador e incluso se dispararan en el mismo.

Al descanso, de cualquier forma, se llegaba con un apretado 39-40 después de que Cvetkovic errara el enésimo triple en solitario. Era el gran lastre de los verdiblancos, que fallaban una y otra vez los lanzamientos de tres puntos, muchos de ellos sin ninguna oposición.

Mal tras el descanso

Muy mal se llegó a poner la cosa tras el periodo en los vestuarios. El Casademont Zaragoza sacaba provecho de los despistes del recién llegado BJ Jonhson, entre otras cosas, para ir aumentando una diferencia que llegó a situarse en 46-54. Los visitantes tenían ocho puntos arriba, Cook podía casi siempre con Evans y ya pintaba muy mal en ese final del tercer parcial.

Pero el deporte depara situaciones inesperadas y el primer triple de Cvetkovic (56-57) despertó en el momento oportuno al Coosur Betis. Los verdiblancos comenzaron a creer y, como apuntó Luis Casimiro en la rueda de prensa previa, los rebotes ofensivos se convirtieron en un factor determinante. Los verdiblancos recuperaban muchas veces el balón y ahí también llegó la aportación de Vitto Brown, autor de varias canastas de calidad para darle la vuelta al marcador.

Tras un parcial de 8-0 de salida, Waczysnki lo llegaría a romper con un triple para situar el 61-60. Desde ahí ya todo fue favorable para el Coosur Betis que, con una acertada dirección de Casimiro, llegó a situarse en un 70-62 en esos momentos inspirados de Vitto Brown. Todo ya era favorable para el cuadro local, incluso Bone, máximo anotador maño, fallaba dos tiros libres para que la opción de darle la vuelta al average particular fuera ya algo más que factible, sobre todo tras el tapón que le colocó Pasecniks al debutante Mekowulu y a una pérdida absurda de éste. Hubiera sido una guinda magnífica, pero finalmente la ventaja se quedó en diez por el error final de Pasecniks.

Eso sí, el Coosur Betis se ganó el derecho a mantener la esperanza, sobre todo si BJ Johnson se entera de la película y le añade puntos de fuera al equipo. La siguiente prueba llegará el martes contra el potente Valencia Básquet. Será el martes 12 (19:00) con los pasos teóricamente en las calles si la lluvia no dice lo contrario.