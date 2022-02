Casimiro: "Nuestra posición en la tabla no es para estar relajados"

El entrenador del Coosur Betis, Luis Casimiro, dijo este viernes que su equipo, después de dos victorias consecutivas, sigue "con la concentración necesaria para hacer un buen partido" el domingo en la pista del Bitci Baskonia porque su "posición en la tabla -penúltimo- no es para estar relajados".Casimiro, en su comparecencia de prensa previa al partido, correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa, advirtió que "no consentiría a ningún jugador" pensar en que "todo está hecho" por esos dos triunfos e indicó que han "trabajado desde el miércoles para hacer un buen trabajo en una cancha difícil", ya que "puede parecer que Baskonia no está bien, sobre todo en la Euroliga, pero tiene un talento descomunal"."Nos encontraremos con un equipo herido, tensionado y con la necesidad de entrar en 'playoff'. A Burgos le ganaron bien y debemos preocuparnos de nosotros mismos porque le podemos ganar a cualquiera si hacemos nuestro trabajo, pero también podemos perder con cualquiera", añadió el técnico manchego.

🔊 RUEDA DE PRENSA | Luis Casimiro: "Hay que olvidar el pasado y solo pensar en la oportunidad que tenemos en el siguiente partido"➡ https://t.co/ejEYBuWnXo#BaskoniaCoosurBetis #LigaEndesa pic.twitter.com/YpMlxN5KGu — Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) February 11, 2022

Luis Casimiro aseguró que el Coosur Betis es "un equipo que necesita anotar en dinamismo, desde la defensa", por lo que pide "mantener la línea" del miércoles, que "no sea únicamente contra Fuenlabrada (99-83)", sino que ese estilo se convierta "en un sello" del conjunto verdiblanco.Para vencer en Vitoria, el preparador ciudadrealeño, que mantiene la duda del alero letón Bertans por una pequeña lesión, pide "trabajar todos juntos, en ataque y en defensa", sobre todo para "controlar el domingo su talento ofensivo, a sus bases y a sus tiradores. Los aspectos básicos del juego hay que hacerlos bien".