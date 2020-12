El Betis rescinde a Harrow

La llegada de Joan Plaza como entrenador del Coosur Real Betis ya ha empezado a provocar movimientos en la plantilla, después de que el club verdiblanco haya anunciado la rescisión de Ryan Harrow, que abandona el club verdiblanco después de tres meses en el equipo.

"El base Ryan Harrow ha dejado este martes de ser jugador del Coosur Real Betis. Harrow llegó este verano al conjunto verdiblanco y ha promediado 14 minutos, 8 puntos, 2 asistencias y 6,9 de valoración en sus 7 partidos disputados en Liga Endesa. El club le agradece su esfuerzo y dedicación a la vez que le desea suerte en su próximo reto profesional", ha expuesto el club en un comunicado.

Una de las condiciones para la llegada de Plaza ha sido que se produjeran cambios en la plantilla, por lo que además de la salida de Harrow se realizarán dos incorporaciones en los próximos días, en busca de esa reacción que permita salir de la zona baja.

"La exigencia va a ser alta y el nivel de competitividad va a ser altísimo. No se ha trabajado mal hasta ahora, no hay que desaprender nada de lo ha aprendido, hay que perfilar algo mejor las cosas quizá. No será Joan y su varita mágica, sino que será Joan y el grupo humano, el apoyo de la gente es capital", indicó el entrenador, que será presentado mañana, en un acto que contará con la presencia del presidente, Fernando Moral, y el director deportivo, Juanma Rodríguez.