Carlos Lazo: "Si tengo cinco equipos allá cómo voy a venir a fallar acá"

Carlos Lazo, CEO y fundador del conglomerado XOY, ha tomado las riendas del baloncesto en Sevilla. Lo hace de la mano del Betis, bajo un acuerdo más global entre las dos marcas, pero con la idea y el objetivo de reflotar un equipo que tras el último descenso a LEB Oro había quedado en el ostracimo para la entidad heliopolitana. El dueño, el cuarto en la historia de un club de más de 30 años, viene insuflando aire nuevo y una ilusión perdida. Nada tiene que ver XOY con Jefferson Capital Funding, pues Lazo entiende que el deporte cuesta dinero, pero es una inversión.

–El baloncesto en España es deficitario. ¿Por qué perder dinero y meterse en esto?

–El deporte es una estrategia de mercadeo y una estrategia de cambiar vidas en las personas. Es nuestra pasión, pero ni yo mismo lo puedo responder, porque ninguno de mis equipos sale positivo en México. No sólo es la parte de la pasión, sino que tiene que ser un negocio que se mantenga y creo que nuestra gerencia en el tema deportivo de las finanzas puede hacer que en el futuro no tengamos perdidas. Un ejemplo es nuestro equipo de béisbol, que hace dos temporadas acabó con pérdidas de 20.000.000 de pesos, un millón de dólares, y este año pasado salimos en tablas y en el tercer año podemos salir ya en positivo. La curva de aprendizaje es evidente y si hacemos las cosas bien y nos mantenemos en el presupuesto que designamos y podemos meter nuestras marcas considero que en dos o tres años podemos estar saliendo en tablas y si el equipo se mantiene sano económicamente por qué no seguir desarrollándolo.

–La mano de XOY está detrás de los últimos fichajes. ¿Vendrán más jugadores?

–Creo que todavía podemos dar alguna sorpresa si unos divos se terminan de poner los moños y deciden venir al Betis. Ha costado, porque bajar de categoría hace que muchos cambien porque querían venir a la ACB sólo para usarlo de plataforma para después firmar por algún equipo grande. Pero cambian de idea cuando se dan cuenta de lo que hacemos. Nos pasó en Durango, una plaza pequeña a la que nadie quería ir y hoy en día no nos cuesta fichar porque saben lo que les vamos a dar. Charlando con el director general del equipo de básket de nosotros, el Real Betis, y me dijo que había buscar patrocinadores y le dije que busque patrocinadores para los jugadores, porque es que pasa que ellos quieren que gastar su salario en comida y le dije que fuese a un supermercado a intercambiar publicidad por vales de comidas para los jugadores, vete a El Corte Inglés y consigue vales para ropa para los jugadores... Vamos a empezar a mejorar su calidad de vida para que ellos, después de hacer el sacrificio de cobrar menos por venir al Betis, se sientan más cómodos en Sevilla.

–¿Cuál es su objetivo deportivo?

–Yo no tengo mentalidad de equipo de la Liga LEB, con todo el respeto a los rivales a los que nos enfrentaremos. No le voy a caer bien a alguno, pero es mi idea, aunque seguro que los jugadores de otros equipos empiezan jugar de maravilla cuando me vean sentado en la cancha gritando. La expectativa es poder ascender y competir a gran nivel. Ojalá Javi (Carrasco) valore la oportunidad que tiene porque le di mi palabra. Le dije: "Si tú me llevas a la ACB, diriges en la ACB". Es algo que esperemos que lo entienda.

"Yo no tengo mentalidad de LEB; la expectativa es poder ascender este año y competir a gran nivel"

–¿Con qué presupuesto atacarán el ascenso?

–Un millón de euros y un colchón para lesiones a mitad de la temporada, porque no puedes estar pensando en traer jugadores ahora, sino que más adelante se quedan libres jugadores de ACB. Pero creo que con ese millón (además de lo que aportó el Betis y los patrocinadores existentes como Medac) podemos cumplir con el objetivo. Además nos especializamos por traer buenos jugadores a un nivel inferior consiguiendo talento donde menos la gente busca. Me encanta el reciclaje en el tema ambiental, pero no de jugadores que vienen de grandes clubes, porque lo que quieren es hacer sus números para dar otra vez el salto. Yo lo que quiero es gente comprometida y si necesitas un triplista prefiero alguien capaz de meter tres por partidos de seis lanzamientos que una estrella que puede lanzar un día meter dos de 10 y otro día firmar siete triples. Creo que necesitamos gente constante dentro de la construcción del proyecto.

–¿Cómo se puede gestionar un club a distancia?

–Yo digo que éste es mi bebé y todavía no tiene una madre aquí en Sevilla. Así que voy a estar también en el partido del día 20 así llegué tarde un compromiso que tengo en Nueva York el 21. Amo ver a nuestros muchachos y a mis equipos y voy a tratar de estar en muchos juegos en casa.

–Llevaban negociando tiempo y la idea inicial era entrar con el equipo en ACB, ¿verdad?

–No me importaba ACB, aunque fuera una inversión más grande, pero creo que Dios te pone las cosas adecuadas para lo que necesitaba aprender y desarrollar y a lo mejor estamos en LEB porque tenemos que demostrar lo que hace XOY y el efecto como corporación que produce.

–Manteniendo la marca Betis pierde a la mitad de los potenciales aficionados.

–Si aman el baloncesto y a la ciudad de Sevila, ¿por qué no apoyar al equipo? No hace falta que se pongan una camiseta con el escudo del Betis, pero sí que apoyen al baloncesto de su ciudad. Yo mismo era fanático de otro equipo de béisbol y ahora soy de los Mets desde que lo patrocinamos o de los Denver Broncos, cuando he sido de los Pittsburgh Steelers toda la vida. Si te gusta el baloncesto, amas a Sevilla y quieres ver un buen espectáculo no necesito que te pongas la camiseta, esto es baloncesto. No sólo representamos al Betis, sino también al baloncesto de Sevilla.

–Habló de construir un pabellón. ¿Se lo ha planteado el Betis?

–Sí. Ya hace año me presentaron su proyecto de ciudad deportiva y nosotros estamos por construir dos estadios en México. Aquí, si los costes se dan, hay la oportunidad y dependiendo de cómo vaya el baloncesto, es planteable construir en la ciudad deportiva un recinto multieventos. Sería increíble ofrecer al seguidor una cancha del primer mundo. Es otra forma de negocio, porque puedes traer eventos y grandes espectáculos para Sevilla.

–¿Le ha planteado el Betis entrar en la ampliación de capital?

–En ese tema no me meto, aunque siempre le digo a Ramón (Alarcón) que me venda acciones del Betis para poder disfrutar mejor del club. En cualquier caso, creo que antes tengo un gran trabajo que hacer aquí, que es levantar el baloncesto. Esto me va a costar tiempo y un buen dinero y es mejor enfocarme en ello para no divagar. Pero si se da la oportunidad, los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en su momento y si llega y tengo la liquidez necesaria a lo mejor lo hacemos.

"Quiero que el efecto XOY se note en Sevilla; el deporte es nuestra filosofía y sabemos que cuesta dinero"

–¿Tienen opciones de desvincularse del Betis antes de esos 10 años?

–Sí hay opciones, pero para qué lo vamos hacer. Es un reto poder llenar los zapatos en una marca tan importante para Sevilla y llenar los zapatos de la gente que ama el baloncesto No creo que lo vayamos a hacer, porque también necesitamos al Betis. Considero que es un win to win.

–Hace años la entrada de un fondo extranjero casi acaba en la desaparición del club. ¿Entiende las dudas que pueda tener el aficionado?

–El Betis hizo esta vez mejor trabajo de investigación. Cualquiera puede ver todo lo que hemos logrado. Uno no puede tener cinco equipos con problemas económicos. Mantener cinco clubes en México es muy costoso. Necesitas una gran estructura no sólo económica sino de trabajo, administración, logística, operaciones, deportes muy importante. Ésa es mi carta de presentación y debe dar tranquilidad al aficionado. Si tengo cinco equipos allá, cómo voy a venir a fallar acá. Y no sólo estamos en el mundo del deporte.

–¿De dónde le viene esta pasión por el baloncesto?

–Por mi hija Nicole. Vi el maltrato que sufrían las mujeres en el baloncesto en México. Nosotros como venezolanos llegamos hace 16 años a México. Ella tenía 10 años y vi cómo no la dejaban jugar y las trabas que debía superar, pese a que se nacionalizó a los 18 años para jugar por la selección. Fue becada por una universidad para formarse y hoy está en la estructura de marketing de XOY. Mi pasión por el baloncesto me lo inculcó ella hasta el punto que nos fuimos a preparar a Estados Unidos en unos campus de la Universidad del Sur de California. Ella hacía un campamento de tecnificación y yo otro para entrenar y hacer así que escuchara mis consejos y me respetara. Ésa es mi pasión por el baloncesto: intentar cambiar la vida allá de los jugadores de baloncesto y ahora aquí con esta oportunidad del Betis.

–¿El deporte es una estrategia corporativa para usted?

–Todo tiene dos caras, la parte económica y la deportiva. En México no podía competir con mi tequila con las grandes marcas porque te acaban pulverizando. Algo similar pasaba con la casa de apuestas. Entonces cuando se daba la oportunidad de adquirir un equipo iba metiendo nuestras marcas para llegar a la gente. Somos la única corporación en el mundo que tiene cinco clubes de disciplinas distintas y ahora uno de España. Aliar nuestras marcas a diferentes jugadores y ligas nos lleva a un nivel de entendimiento sobre el deporte y la administración muy amplio. Hay que construir marcas a un periodo de cinco o diez años.

–XOY financió la clasificación de la selección al Mundial y después la Federación se olvidó de ustedes. ¿Se sintió traicionado?

–Sí, me sentí traicionado, pero los pillos son pillos aunque los vistan de lindos. Ellos son así, velan por su interés personal y no por el deporte. En ese momento mis marcas, durante el proceso de clasificación, apoyaron a la selección y eso hizo que mucha gente conociera a Carlos Lazo, quién es XOY y qué hicimos. Después en el Mundial la Federación puso otras marcas y le fueron mal las cosas. Eso te ayuda de alguna manera porque te crea cierto misticismo de que el éxito viene de la mano con nosotros y lo que hacemos, que siempre es de corazón. Si me vienen a chingar no me callo.